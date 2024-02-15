Спрос на отдых в Карелии зимой вырос на 20%: сколько стоят туры
Карелия привлекает туристов своей природой, историей и кухней, предлагая разнообразные экскурсии и активности.
Спрос на зимний отдых в Карелии увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, что делает регион очень привлекательным для туристов. Стоимость отдыха на двоих колеблется от 25 до 30 тысяч рублей, за исключением транспортных расходов. Эксперты советуют забронировать жилье за два-четыре месяца до поездки для лучших цен. Многие отели в Карелии не предлагают полный пансион, потребуется дополнительный бюджет на питание. Популярные места быстро заполняются, особенно на февраль, так что бронирование на весну и лето стоит начать уже сейчас, пишет Центральная Служба Новостей.
Карелия привлекает туристов своей природой, историей и кухней, предлагая разнообразные экскурсии и активности, включая посещение горного парка «Рускеала», ретро-поезда к Деду Морозу, «резиденцию викингов» и другие интересные места. Комбинированные туры с Санкт-Петербургом также популярны.
Важно раннее бронирование, особенно для получения хорошего соотношения цены и качества, что подтверждается полным заполнением отелей в праздничные даты. Новые отели в Сортавале и окрестностях предлагают доступное проживание при раннем бронировании, в то время как цены в популярных отелях могут быть значительно выше. Раннее планирование и выбор оптимальных вариантов жилья важны для наслаждения отдыхом в этом живописном регионе.
Указывается, что в Карелии особо рекомендуется обратить внимание на новые гостиницы, такие как «Белые ночи» в Сортавале и «Белые мосты», которые расположены в 60 км от этого города. Основное достоинство этих мест заключается в их доступности по цене. «Тари Тур» акцентирует на значимости выбора подобных отелей, так как стоимость пребывания для двоих на протяжении недели может составлять от 35 до 40 тысяч рублей, если забронировать заблаговременно. Между тем, проживание в более известных и популярных гостиницах может достигать от 70 до 200 тысяч рублей за ту же продолжительность, что подчеркивает важность раннего бронирования для наслаждения отпуском в этом живописном районе.