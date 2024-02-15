Спрос на отдых в Карелии зимой вырос на 20%: сколько стоят туры

Карелия привлекает туристов своей природой, историей и кухней, предлагая разнообразные экскурсии и активности.

Спрос на зимний отдых в Карелии увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, что делает регион очень привлекательным для туристов. Стоимость отдыха на двоих колеблется от 25 до 30 тысяч рублей, за исключением транспортных расходов. Эксперты советуют забронировать жилье за два-четыре месяца до поездки для лучших цен. Многие отели в Карелии не предлагают полный пансион, потребуется дополнительный бюджет на питание. Популярные места быстро заполняются, особенно на февраль, так что бронирование на весну и лето стоит начать уже сейчас, пишет Центральная Служба Новостей.

Карелия привлекает туристов своей природой, историей и кухней, предлагая разнообразные экскурсии и активности, включая посещение горного парка «Рускеала», ретро-поезда к Деду Морозу, «резиденцию викингов» и другие интересные места. Комбинированные туры с Санкт-Петербургом также популярны.

Важно раннее бронирование, особенно для получения хорошего соотношения цены и качества, что подтверждается полным заполнением отелей в праздничные даты. Новые отели в Сортавале и окрестностях предлагают доступное проживание при раннем бронировании, в то время как цены в популярных отелях могут быть значительно выше. Раннее планирование и выбор оптимальных вариантов жилья важны для наслаждения отдыхом в этом живописном регионе.