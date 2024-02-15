Из Новосибирска вылетел самолет, ранее вернувшийся в аэропорт из-за неполадки

Рейс из Новосибирска в Нерюнгри, ранее вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, вылетел в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее в аэропорту ТАСС сообщили, что по техническим причинам экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и вырабатывал топливо в небе над аэропортом, посадка прошла штатно. Судя по данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36 (02:36 мск), а после начал кружить в небе. Авиалайнер около 10 раз пролетел над городом и провел в небе два часа.