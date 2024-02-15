Прилетевшая из Таиланда туристка пожаловалась на аэропорт Омска

Туристка, прилетевшая в выходные из Таиланда в Омск, пожаловалась на медленную работу местного аэропорта. На странице авиагавани в соцсетях она также рассказала, что ее и других пассажиров буквально «выгнали на мороз» из терминала.

По словам женщины, на прохождение таможенного, пограничного контроля и получение багажа пришлось потратить довольно продолжительное время.

«300 человек на борту, приняли за 2 часа. В Москве при таких потоках пассажиров все работает гораздо быстрее, за 20 минут все процедуры», – посетовала туристка.

Также она отметила, что международный терминал работает не круглосуточно, а закрывается в 23:00. Соответственно, прибывших граждан попросили покинуть здание:

«Всех пассажиров, ожидающих такси, с детьми и колясками выгнали на улицу в –18 °C. Это нормально? Что за отношение?»

В скором времени на претензию женщины ответил представитель омского аэропорта. Он пояснил, что в терминале работает четыре кабинки паспортного контроля, то есть пропускные возможности в Омске гораздо скромнее, чем в аэропортах Москвы, на которые указывает возмущенный автор.