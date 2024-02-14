Между Волгоградом и Москвой будет курсировать брендированный поезд

Фотографии достопримечательностей Волгоградской области, в числе которых Мамаев курган, музей-панорама, Александро-Невский собор, Алексадровский грабен, памятник козе в Урюпинске и многие другие украсили вагонов-купе фирменного поезда №1/2 Волгоград – Москва.

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Брендирование было выполнено с целью познакомить пассажиров с интересными местами и историей региона, что в дальнейшем может поспособствовать развитию туризма, в частности железнодорожного.

Как сообщили в облкомэкономразвития, каждый фотоснимок сопровождается информацией об объекте и qr-кодом, отсканировав который, можно перейти на официальный туристический интернет-ресурс региона.

Так, например, в вагонах размещены сведения об озере Эльтон, уникальном природном парке «Донской», казачьей культуре, истории Волго-Донского канала и о тех памятниках, которые находятся на его берегах – всего вниманию пассажиров поездов представлено 17 туристических локаций.

Отметим, что продвижению бренда Волгоградской области во многом способствует организация на территории региона масштабных массовых мероприятий различной направленности, в числе которых аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы», молодежный фестиваль #ТриЧетыре, арбузный фестиваль «Зело отменный плод», кинофестиваль «Волгоградский факел» и многие другие.

В ходе проведения подобных мероприятий гости получают красочно оформленные буклеты о Волгограде и области, туристические карты и другие полезные сведения.