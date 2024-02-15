В «Турпомощи» рассказали об особенностях посещения КНДР в 2024 году

«Здесь туристы выделили рекомендации, которые необходимо было соблюдать: фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения. Есть рекомендации и в плане одежды», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.