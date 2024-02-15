Москва провела первые зарубежные бизнес-миссии в сфере туризма в 2024 году

Власти Москвы провели в 2024 году первые зарубежные бизнес-миссии в сфере туризма - в Кувейте и ОАЭ, объединив более 20 московских и свыше 190 заграничных туркомпаний. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Москва продолжает организовать эффективные деловые визиты в другие страны. Бизнес-миссии прошли в Кувейте и ОАЭ 5 и 7 февраля. Основной целью деловых встреч стало обсуждение совместного развития туристического потенциала. В состав московской делегации вошли сотрудники Мостуризма, крупные российские туроператоры и представители гостиничного сектора. В рамках бизнес-миссий было проведено более 4,2 тыс. переговоров", - говорится в сообщении.

Участники делегации отметили искренний интерес туристов из Кувейта и ОАЭ к поездкам в Москву и другим российским городам, к изучению их живописных мест, некоторые компании уже получили предложения о сотрудничестве.