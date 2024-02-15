Отдых на Черноморском побережье России в январе подорожал на 6,4%

Стоимость отдыха на Черноморском побережье России в январе 2024 года выросла на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в Египте - на 5%, следует из данных Росстата .

"В январе среди услуг внутреннего туризма изменились цены: на отдых на Черноморское побережье России +6,4%, путевки в санатории +4,1%, дома отдыха, пансионаты +3,5%, автобусные экскурсии и экскурсионные туры по России +2,3%, билеты в музеи и на выставки +1,9%", - говорится в документе.

По данным Росстата, проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах в январе подорожало на 0,8%, речные круизы на территории России - на 0,6%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на отдых в Египте - на 5%, в ОАЭ, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде - на 0,9%, в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии - на 0,8%. В то же время снизились цены на турпоездки в Казахстан и Узбекистан - на 3,7%, в Турцию - на 2,5% и Белоруссию - на 0,3%.