«Два шефа — одна кухня»: особенный ужин в «Айне»

Ресторан «Айна» присоединяется к проекту курорта Mriya Resort & SPA «Два шефа — одна кухня», который объединяет рестораны и шеф-поваров разных регионов нашей страны и позволяет жителям России получить интересный гастрономический опыт.

22 февраля 2024 года на Остоженке состоится совместный ужин, на котором гости смогут познакомиться с авторским стилем шеф-повара «Айны» Дмитрия Нечитайлова и шеф-повара Mriya Resort & SPA Олега Лященко.

Меню от двух шефов включает семь курсов. Каждый подается в сопровождении вин WINEPARK, чья коллекция призвана продемонстрировать многогранность уникальных терруаров полуострова Крым, крепких напитков от старейшего крымского производителя, коньячного дома «Коктебель», а за приветственный игристый welcome будет отвечать Vilarnau Cava от компании Luding, чья совокупность благоприятных погодных условий, удачного месторасположения и глинисто-известняковых почв обеспечивает прекрасный урожай винограда для создания вин.

Для начала подадут тарталетку с рапаном, грибным велюте и фисташковым кремом. Далее — костный мозг с обжаренным мясом и икрой заморской на хлебе; филе барабули с севиче с креветкой и манго чили и салат с говядиной, томатом и молодым сыром. В качестве основных блюд — филе камбалы с кремом из батата и икорным соусом, а также каша перловая с томленой лосятиной, брусникой и вяленой олениной. На десерт — ледяная манка с брусникой, мелиссой и еловыми нотами. В качестве дижестива подадут «Коктебель» 15-летней выдержки.

Кроме гастрономического удовольствия, гости прямо во время ужина смогут выиграть сертификат в отель премиум-класса Mriya Resort & SPA, а также комплиментарную программу Rebalace от Института Активного Долголетия Mriya Life Institute, которая создана для улучшения психоэмоционального состояния, нормализации сна и ликвидации последствий стресса, а после основной части гастроужина гостей ожидают в нижнем баре «Инта», где бар-менеджер Артем Люлин преподнесет всем приветственный коктейль.

Стратегическая цель проекта «Два шефа – одна кухня» - объединить рестораны и шеф-поваров разных регионов нашей страны и позволить жителям России получить гастрономический опыт. Во втором сезоне проект расширил географию. Первый ужин второго сезона проходил в Алтае на курорте «Манжерок», затем в Краснодаре в ресторане Gussi, в Сочи в ресторане «Баран-Рапан», а финальный вечер состоится на территории Mriya Resort & SPA в период празднования десятилетия курорта с участием всех шеф-поваров проекта.