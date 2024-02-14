Участники из 45 стран посетят Всемирный фестиваль молодежи в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет с 12 по 16 марта. Об этом написала министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева у себя в Telegram-канале.

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120 гостей ждет спецпрограмма, которая состоит из трех тематических направлений: истории, развития и искусства. Гости посетят экскурсии по нижегородским достопримечательностям и предприятиям, культурно-просветительские мероприятия, а также тематический волжский ужин на Ярмарке.

Также Светлана Ануфриева отметила, что под гостей специально «поторопят приближение весны» и проведут масленицу на день раньше.