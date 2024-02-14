На Урале улучшили туристические места

По информации пресс-службы компании, на горе Белой – в одном из самых удивительных мест Среднего Урала – проект включал строительство новых энергообъектов: блочного комплектного распределительного пункта и кабельно-воздушной линию электропередачи мощностью 6 кВ и протяженностью 4,2 километра, а также модернизацию энергооборудования на подстанции 110 кВ «Белогорье». Заказчиком работ выступило правительство области. Туристы круглый год пользуются услугами кластера: горнолыжным комплексом, всесезонным экомаршрутом «Река Чусовая», тематическими парками в Висимском заповеднике.

«Выполненные энергетиками мероприятия позволят обеспечить надежное энергоснабжение новых лыжных трасс, канатных дорог и иной инфраструктуры комплекса, включая системы освещения и снегообразования, гостиницы», – отметили в компании.

В этнопарке «Ермаково городище» была смонтирована комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА и с применением железобетонных опор построена линия электропередачи на 6 кВ протяженностью 3 километра. При ее сооружении использовался более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод СИП, кабель был проложен на участке длиной 850 метров.

Дополнительную надежность работе объектов обеспечит коммутационное оборудование: речь идет о секционирующих разъединителях, необходимых для локализации поврежденных участков сетей, устройствах защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений, а также современном измерительном комплексе, чтобы учитывать потребление и мониторить параметры сети.

Этот парк, расположенный в предгорье Медведь-камня недалеко от Нижнего Тагила, представляет собой уникальное место. Восточный склон Уральского хребта известен единственной стоянкой первобытных людей эпохи палеолита. Кроме того, здесь зимовала казачья дружина Ермака, организовавшего поход в Сибирь.