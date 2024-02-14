В Красной Поляне планируют создать новый туристический кластер

"На градостроительном совете при главе города Сочи были рассмотрены предложения по созданию туристического кластера в Красной Поляне. Эксперты поддержали проект и отметили важность его реализации в рамках комплексного развития территории с сохранением природного ландшафта и включением мероприятий по инженерной защите территории", - говорится в сообщении.

По словам представителя научно-исследовательского института перспективного градостроительства Ирины Поповой , туристический кластер будет состоять из объектов гостиничного назначения, а также сопутствующей инфраструктуры: образовательно-культурного центра, аквапарка, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух банных комплексов, корпусов хозяйственного обслуживания и общежития для персонала.

"В генплане Сочи под учреждения санаторно-курортного и туристического комплекса предусмотрены территории общей площадью 576 га. Это определяет вектор развития курорта как одного из крупнейших рекреационных центров России, с модернизацией средств размещения, созданием новых оздоровительных центров и дальнейшим развитием туристской инфраструктуры", - добавили в пресс-службе мэрии города-курорта.

По прогнозам специалистов, турпоток к 2035 году в Сочи будет достигать порядка 10-15 млн человек ежегодно. В ближайшие годы в Сочи будет создано почти 20 тыс. гостиничных номеров, а в целом до окончания срока действия нового генплана (до 2044 года) - 77 тыс., что обеспечит дополнительные рабочие места и новые точки экономического роста.