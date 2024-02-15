Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для автопутешествий в феврале. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. Из-за морозов февраль оказался не самым популярным месяцем для путешествий на машине.

Больше всего бронирований, в которых требовалась парковка пришлось на Москву — 13%. Второе и третье места достались Санкт-Петербургу и Сочи — 11% и 10% соответственно. Нижний Новгород оказался на 9 месте в рейтинге.

Чаще всего автопутешественники останавливались в столице закатов на 2 ночи при средней стоимости суточного проживания в отеле в 3,6 тысячи рублей.

Также в десятку вошли Красная Поляна, Казань, Краснодар, Архыз, Иркутск и Калининград.