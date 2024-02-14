Аналитики назвали топ-5 городов России для романтических путешествий

Возглавил рейтинг город Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Сочи. Четвертой в списке стала Казань, а замыкает пятерку Иркутск.

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, чаще бронируют номера для двоих - 55,3 %. Путешественники в основном выбирают четырехзвездочные и трехзвездочные отели для проживания, пишет Татцентр.