Аналитики назвали топ-5 городов России для романтических путешествий
Возглавил рейтинг город Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Сочи. Четвертой в списке стала Казань, а замыкает пятерку Иркутск.
По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, чаще бронируют номера для двоих - 55,3 %. Путешественники в основном выбирают четырехзвездочные и трехзвездочные отели для проживания, пишет Татцентр.
А недавно россиянам рассказали о популярных туристических направлениях на 23 февраля и 8 марта.