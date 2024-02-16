Туристы из регионов испытывают проблемы с подачей документов в визовые центры Италии

16 февраля корреспондент TourDom.ru проверил, на какие ближайшие даты открыта запись для подачи документов на шенгенские визы в визовых центах (ВЦ) Италии.

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Проще всего со свободными слотами оказалось в Москве. Записаться онлайн в ВЦ VMS в Малом Толмачевском переулке предлагается на даты с 22 февраля, есть и возможность выбрать удобное время. Однако подача документов в столичном визовом центре доступна только для заявителей с московской или подмосковной постоянной регистрацией.

Согласно правилам, действующим с 6 июля прошлого года, граждане, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, соответствующих областях и Республике Карелия, должны подавать документы в ВЦ Италии в Санкт-Петербурге (VMS). А имеющим постоянную регистрацию в прочих регионах следует обращаться в визовые центры «Альмавива». Они есть в Москве, Питере и еще семи городах. Только вот со свободными слотами проблема.

В первой половине дня 16 февраля доступных временных окон для визита не нашлось ни на какие даты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани.

Записаться для подачи документов оказалось возможным только в двух городах. В ВЦ «Альмавива» в Самаре – на даты с 15 по 29 марта, за исключением выходных.

В визовом центре «Альмавива» в Нижнем Новгороде – на дни с 19 по 29 марта. На апрель и следующие месяцы запись еще не открыта.

Сервисный сбор в «Альмавива» – 3850 руб. оплачивается при записи в визовый центр. Если ее отменить менее чем за 48 часов до назначенного времени посещения, деньги не вернут. Возможно, таким образом ВЦ пытается отсечь заявителей, которые записываются на подачу документов еще не имея уверенности в том, что отправятся в поездку в страны Шенгена. Однако и таким способом решить проблему с дефицитом свободных слотов пока не получается.