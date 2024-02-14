Два часа без телефона: туристы жалуются на строгих охранников в визовом центре

«Просидела в очереди. Это просто 2 часа смотрения в стену. Охранники, как ястребы, перемещаются по залу и бдят. Как только кто-то достает телефон, начинают кричать: “Убирайте, доставать можно только в коридоре”. Хочешь просто время посмотреть, потому что у них часов нигде в помещении нет, а тебе: “Нет, не положено”», – не без удивления пишут люди в соцсетях.