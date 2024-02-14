Два часа без телефона: туристы жалуются на строгих охранников в визовом центре
Туристы жалуются на строгие ограничения использования телефонов в визовом центре Испании в Москве.
«Просидела в очереди. Это просто 2 часа смотрения в стену. Охранники, как ястребы, перемещаются по залу и бдят. Как только кто-то достает телефон, начинают кричать: “Убирайте, доставать можно только в коридоре”. Хочешь просто время посмотреть, потому что у них часов нигде в помещении нет, а тебе: “Нет, не положено”», – не без удивления пишут люди в соцсетях.
После такого опыта посещения визового центра заявители на полном серьезе советуют идти подаваться на шенген не только с пакетом документов, но и с книгой. Чтобы хоть как-то разнообразить свое времяпрепровождение.
Новость активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Ограничения на использование смартфона действительно существуют во многих ВЦ и консульствах. Но в основном к этим требованиям относятся вполне демократично, без фанатизма:
«Много раз получала визы в разных визовых центрах, в том числе и испанские и итальянские, но про такую дичь слышу впервые».
Подтверждают тенденцию и другие туристы:
«Подавалась на Италию недавно. Да, звонить нельзя, но сидеть в телефоне никто не запрещал». Подписчики сообщают об актуальной ситуации в других ВЦ: «Прямо сейчас пишу вам из визового центра Германии. Здесь все в порядке».
Ранее TourDom.ru писал об удивлении туристов, которые увидели, что документы заявителей в визовом центре Испании хранят на полу.