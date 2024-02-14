В Калининграде в рамках проекта "Вокзалы России" запустили экскурсии по главному вокзалу

Главный железнодорожный вокзал Калининграда - Южный - предложил жителям и гостям города экскурсионную программу, разработанную в рамках проекта "Вокзалы России", сообщается на официальном сайте Калининградской железной дороги - филиала РЖД.

"Разработку полуторачасовой экскурсионной программы, в ходе которой гости и жители янтарного края смогут познакомиться с историей и архитектурой одного из главных транспортных объектов Калининградской области, приурочили к двум датам в истории Южного вокзала - 95-летию со дня постройки и 75-летию с момента ввода в эксплуатацию после окончания Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Сегодня вокзальный комплекс входит в число объектов культурного наследия регионального значения.

Экскурсия разработана Калининградской железной дорогой. Программа начинается на привокзальной площади, гид знакомит туристов с особенностями архитектурных и технологических решений, примененных в начале XX века при строительстве главного здания вокзала.

"Участники экскурсии посетят центральный и кассовый залы, пройдут по подземному тоннелю, откуда поднимутся на платформу №6", - отметили в пресс-службе.

Туристы также узнают об истории развития железных дорог в регионе, особом значении их в период прибытия сюда, на новую российскую территорию в первые послевоенные годы переселенцев из республик, краев и областей бывшего Советского Союза.

В пресс-службе КЖД уточнили, что экскурсии проводятся два раза в неделю дважды в день.

О вокзале и проекте

Строительство главного железнодорожного вокзала Восточной Пруссии в тогдашнем Кенигсберге (нынешний Калининград) началось в 1913 году и продлились до 1929 года, невысокие темпы строительства объяснялись общим экономическим спадом в Германии. Это был один из крупнейших железнодорожных вокзалов Европы своего времени. Перронная зона состояла из трех металлических ажурных перекрытий с остекленным сводом шириной 120 м, а длина перронов составляла 178 м. Для обеспечения обеспечивали сквозного прохода поездов и их высокой маневренности использовали 13 путей, включая багажные.

Главный вокзал в Кенигсберге функционировал до 21 января 1945 года. В апреле 1945 года в ходе боев Восточно-Прусской наступательной операции советских войск он был взят воинами 169-го стрелкового полка под командованием Героя Советского Союза подполковника Александра Иванникова. Несмотря на ожесточенные бои, разрушения вокзального комплекса были незначительными и не превысили 10-15%.

В послевоенные годы проводились работы по восстановлению Южного вокзала Калининграда, сохранивший свой внешний исторический архитектурный облик, он был введен в эксплуатацию в начале ноября 1949 года.