Сколько стоит путевка в санатории Ессентуков?

Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин заявил, что объем оказанных санаторно-курортных услуг в регионе в прошлом году вырос на 17%, а средний чек туриста в санатории составил 7300 руб. в сутки. Мы решили посмотреть, что с ценами на отдых в санаториях этим летом – есть ли места и насколько цены отличаются от среднего уровня 2023-го.

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Прицениться решили к санаториям Ессентуков – одного из популярных городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Выбрали самое начало лета – период с 1 по 11 июня.

Первый вывод: почти во всех изученных здравницах свободные номера на это время есть. Цены разные, но в большинстве своем они превышают средний суточный уровень, о котором упомянул ставропольский чиновник.

Хотя есть приятные исключения. Например, в санатории «Виктория» 10-дневный отдых в простеньком двухместном номере с лечением по общетерапевтической программе обойдется в 85 тыс. руб. на двоих, соответственно, стоимость суток – 4250 руб. на человека. Подороже в здравнице «AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов» – 6100 руб., включая программу «Легкое дыхание». Однако здесь спрос превышает предложение (видимо, за счет приятных тарифов), на начало июня свободных номеров нет, ближайшие свободные даты обнаружились во второй половине июля.

В санатории имени Калинина Минздрава России можно остановиться за 6 тыс. руб. в сутки в двухместном стандарте, однако без лечения. Медицинские процедуры обойдутся дополнительно в 2400 руб. Итого 8400 руб., примерно на 15% выше средней цены прошлого сезона. Цена за отдых в трехзвездочном санатории «Шахтер» – чуть меньше 7900 руб., с трехразовым питанием, но без лечения.

В других санаториях расценки круче. Так, в «Руси» можно остановиться за 10 100 руб. в сутки с лечением, в «Источнике» номер «стандарт double» обойдется в 17 550 руб. вместе с процедурами. Примерно за такую же сумму, но в более комфортных условиях, предлагают пожить в пятизвездочном «Истоке». Здесь продажи двухместных стандартов остановлены, а номер делюкс с программой «Здоровые легкие» будет стоить 17 800 руб. в сутки. Соответственно, 10-дневный отдых на двоих обойдется в 356 тыс. руб. – на уровне не самых дешевых заграничных курортов. Правда, как отмечают в комментариях подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», за границей лечения не предложат. Однако есть нюанс: завсегдатаи санаторного отдыха говорят, что минимальный срок оздоровления – 20 дней. А это, во-первых, получится совсем дорого, а во-вторых, далеко не все смогут взять отпуск на такой период.