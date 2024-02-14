Стало известно, как повлияли дополнительные «Сапсаны» на дефицит билетов в праздничные дни

Два дополнительных «Сапсана», которые РЖД поставили из Москвы в Питер на длинные выходные с 23 февраля, лишь частично решили проблему с доступностью билетов на скоростные поезда.

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Места были в дефиците еще за месяц до Дня защитника Отечества. В первой половине дня 14 февраля на «Сапсан», отправляющийся из Москвы 23 февраля в 05:55 и прибывающий в Санкт-Петербург в 09:42, в наличии были лишь билеты первого класса стоимостью от 20,6 тыс. руб.

Единственное место – эконом+ за 3 тыс. руб. – предлагается на следующий скоростной поезд отправлением в 06:50. А вот на дополнительный «Сапсан» из Москвы в 11:40 билеты в продаже пока есть, в том числе и недорогие: 137 эконом – от 2,5 тыс. руб. и 23 эконом+ – от 2,9 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 12:00 14 февраля. – Ред.). В Питер этот поезд прибывает в 15:26, так что на прогулки по городу у туристов останется только вечер.

Вернуться в Москву скоростным поездом 25 февраля – в последний день длинных выходных – по-прежнему проблематично. Небольшое количество билетов есть лишь на «Сапсан» отправлением из Санкт-Петербурга в 17:10: два места по тарифу «семейный» – от 7,2 тыс. руб., четыре – в вагоне-бистро – от 9,4 тыс. руб., остальные – далеко небюджетные бизнес или первый класс.

Альтернатива – выехать в Москву ночными поездами, прибывающими ранним утром. Например, есть билеты на двухэтажный 025А, купе стоят от 5,3 тыс. руб.

42 купейных места по тарифу от 6 тыс. руб. предлагается и в поезде А019У отправление из Питера в 22:50, прибытие в столицу в 06:59.