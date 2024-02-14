Количество мест в высокогорном детском лагере в Ингушетии увеличили на 50%

«В рамках полномасштабного обновления пристроен дополнительный этаж, что позволило добавить еще 16 комнат. Таким образом, этажность увеличилась с двух до трех, а общая площадь здания — с 2 683 квадратных метров до 4 252 квадратных метров. Это позволит принимать еще больше детей — 480 человек вместо 320. <> Завершим все работы до начала лета — чтобы уже в июне дети могли присоединиться к первой смене», — сообщил в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.