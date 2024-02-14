Количество мест в высокогорном детском лагере в Ингушетии увеличили на 50%
Вместимость высокогорного детского лагеря «Эрзи» в Ингушетии благодаря пристройке дополнительного этажа увеличилась на 50%, до 480 мест.
«В рамках полномасштабного обновления пристроен дополнительный этаж, что позволило добавить еще 16 комнат. Таким образом, этажность увеличилась с двух до трех, а общая площадь здания — с 2 683 квадратных метров до 4 252 квадратных метров. Это позволит принимать еще больше детей — 480 человек вместо 320. <> Завершим все работы до начала лета — чтобы уже в июне дети могли присоединиться к первой смене», — сообщил в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Сейчас на площадке продолжаются сантехнические, отделочные и другие работы.
Глава региона также отметил, что заповедник «Эрзи», на территории которого расположен лагерь, является одним из самых красивых мест Ингушетии с уникальными природными объектами и архитектурными сооружениями.
«Лагерь же приобретет статус всероссийского и будет работать круглый год. Это позволит „Эрзи“ принимать не только ингушских детей, но и детей из других регионов», — добавил Калиматов.
Лагерь «Эрзи», построенный в 1990 году, находится в Джейрахском районе республики на высоте более 1,3 тысячи метров над уровнем моря. Сейчас там ведутся масштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту на средства благотворительного фонда «Сафмар».