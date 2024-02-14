Найти участок под объект для туристов станет проще

"Активно растет спрос на отдых внутри страны, но количество мест размещения, объектов для активного отдыха, оборудованных природных маршрутов не способно удовлетворить этот спрос, - считает он. - Например, в санаторно-курортном сегменте рост в 2024 году может составить всего 2-3%, поскольку качественного предложения просто нет. Интерес к оздоровительному отдыху в 1,5 раза превышает емкость курортов, и тарифы на размещение в этом году могут вырасти на 20-30% при том же качестве".