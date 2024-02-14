Найти участок под объект для туристов станет проще
Закон, который упростит строительство туристической инфраструктуры, подписан президентом.
Корпорация Туризм.рф получает право совершать сделки с находящимися в федеральной собственности участками и другой недвижимостью, которые нужны для создания объектов туристской инфраструктуры. Решения о целесообразности совершения организацией юридических и иных действий с недвижимостью будут приниматься межведомственным органом.
Благодаря принятому закону развитие туристической инфраструктуры в России, строительство гостиниц, рекреационных центров, спортивных объектов пойдёт быстрее, отметил в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Активно растет спрос на отдых внутри страны, но количество мест размещения, объектов для активного отдыха, оборудованных природных маршрутов не способно удовлетворить этот спрос, - считает он. - Например, в санаторно-курортном сегменте рост в 2024 году может составить всего 2-3%, поскольку качественного предложения просто нет. Интерес к оздоровительному отдыху в 1,5 раза превышает емкость курортов, и тарифы на размещение в этом году могут вырасти на 20-30% при том же качестве".
При этом будет жестко регламентироваться, что землю и имущество можно будет использовать исключительно для целей туризма, подчеркнул Пахомов, поэтому построить жилые или торговые комплексы, апартаменты на этих участках не получится.