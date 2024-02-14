Эксперты в сфере туризма описали рост цен на отдых в 2024 году

По разным оценкам, бизнес закладывает повышение стоимости на 10–40%. При этом подорожает для россиян не только внутренний отдых — заграница тоже станет недоступнее. В первую очередь это связано с общей инфляцией. Но не только. О том, почему вырастут цены и где сильнее всего, «Секрету» рассказали представители рынка.

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Внутренний туризм продолжает развиваться. Помимо традиционно популярных мест для поездок, таких как Москва, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края, становятся все более востребованными самые разные маршруты и форматы отдыха, отмечает Елена Устинова, директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент».

Эксперт в области гостиничной и ресторанной индустрии Андрей Родионов более радикален в прогнозах. По его словам, рынок закладывает рост основных тарифов на размещение от 10 до 40% к 2023 году. В целом же опрошенные «Секретом» эксперты сходятся во мнении, что цены подрастут минимум на 10–20%. На это влияет несколько факторов. При этом рост цен будет неравномерным и не скачкообразным.

По словам Валентины Магидс, есть регионы, где стоимость номера уже на пиковых значениях, повышаться практически некуда. С ней согласен Андрей Родионов. По его словам, рост цен зависит от платёжеспособности потребителей и уникальности услуг конкретного средства размещения, «для многих объектов, явно ощущается достижение потолка платёжеспособного спроса и будет фиксирование цен 2023 года или даже их снижение».