Эксперт рассказал, как Москва стала центром делового туризма

В 2023 году Москву посетили 24,5 миллиона человек, а общий объем их трат достиг отметки 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса. Самым быстрорастущим направлением стал деловой туризм. С теми или иными бизнес-целями в столицу России приезжает каждый пятый человек. «Лента.ру» разобралась в том, что сегодня представляет деловой туризм в Москве и кто его развивает.

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«В первом полугодии Москву посетили свыше двух миллионов бизнес-туристов — это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Деловой туризм — тот сегмент, который восстановился до уровня доковидных показателей и даже превзошел его», — Евгений Козлов, выступая на первой международной конференции для представителей сферы делового туризма Мееt Global MICE Congress.

Москва зачастую ассоциируется с богатой транспортной инфраструктурой и наиболее массовыми в стране мероприятиями, что обусловлено наличием таких уникальных площадок, как, к примеру, ВДНХ, где сегодня проходит грандиозная выставка-форум «Россия», а еще с большим количеством отелей, торговых центров и точек общепита.

В столице более трех десятков площадок для организации деловых мероприятий разного уровня, в том числе международного. В совокупности они могут вместить свыше 40 тысяч. Кроме того, достаточной инфраструктурой для проведения деловых событий обладают многие столичные отели. Всего в городе почти две тысячи гостиниц. Однако в первую очередь Москва — это уникальный центр компетенций, в котором работают сотни научно-исследовательских институтов, лабораторий и вузов, более 3500 промышленных предприятий, находятся головные офисы крупнейших российских компаний. В таких условиях практически любое деловое мероприятие в Москве имеет большой авторитет в экспертной среде, привлекает интерес СМИ.

Кроме того, столица много лет развивалась как поликультурное пространство, в котором могут уютно чувствовать себя люди из любой страны мира. В Москве есть понятная навигация на иностранных языках, работают гастрозаведения, которые предлагают национальную кухню разных стран. К примеру, в столице насчитывается около 100 китайских ресторанов. Гостиницы также обеспечивают более комфортное пребывание туристов и развивают стандарты гостеприимства с учетом особенностей иностранных постояльцев из разных регионов мира. Некоторые московские отели в том числе обладают сертификацией «China Friendly» – то есть создают специальные условия для гостей из Китая с учетом их предпочтений и традиций.

на 76% загружены отели в Москве Такой высокий уровень заполняемости в том числе обеспечили деловые туристы

Гостиницы не только включают в меню своих ресторанов национальные китайские блюда, но и создают другие дополнительные предложения. Например, оборудуют номера чайными станциями или предоставляют услуги переводчика.

Еще одним фактором роста делового туризма в Москве стала богатая и круглогодичная событийная повестка. По данным за 2023 год, средняя нагрузка на городские гостиницы ощутимо возрастала именно в период проведения событийных мероприятий, а своего пика (89 процентов загрузки) достигала во время проведения Московского урбанистического форума и других крупных городских событий прошлогоднего лета – фестивалей «Московских сезонов», празднования Дня России.

Рост числа деловых поездок в столицу также обусловлен активной позицией властей. Город настраивает диалог с турбизнесом, реагирует на насущные запросы отрасли и предоставляет комплексную поддержку – от финансовой до образовательной.

«Мы стараемся быть максимально открытыми. Если мы можем что-то откорректировать в своей работе для общей пользы, то с удовольствием это сделаем», — сказал председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, открывая конференцию «Туризм Москвы: Новые горизонты» в мае прошлого года.

Для этого, в частности, был создан портал RUSSPASS. Бизнес, который объединяет множество полезных инструментов: от календаря важных событий для московской отрасли до калькулятора грантов и свежей аналитики основных тенденций в туризме.

В 2023 году мэрия получила на 44 процента больше заявок на грантовую поддержку, чем в прошлом году. Этот прирост связывают с четкими критериями расчета, прозрачными требованиями к заявителям и возможностью увеличить грант за счет добавления в программу экскурсий по городу, продления мероприятия на несколько дней и использования в качестве площадок столичных отелей.

В итоге только в прошлом году из городского бюджета на такие гранты было выделено 350 миллионов рублей, что позволило провести 55 масштабных событий — форумы, конгрессы и выставки по самой разнообразной тематике: от медицины и финансов до работы с кадрами и роли музыкальных нейросетей в работе артистов.

Такие мероприятия привлекают гостей из других регионов и стран и способствуют росту значимого экономического сектора. Туриндустрия в целом уже не первый год является одним из главных драйверов развития города и одновременно одной из основных составляющих зеленой экономики. Только по итогам 2023 года туристическая сфера принесла в бюджет Москвы 178 миллиардов рублей, чего хватит на строительство 70 общеобразовательных школ или 16 километров новых линий метрополитена.

«В топ вошли туристы из Китая, Турции, Индии и Ирана»

Основной поток деловых туристов в Москве — это жители других регионов России. Они привлекают к себе особый интерес со стороны туроператоров, потому что в среднем тратят на поездку в полтора-два раза больше, чем другие иногородние туристы.

Эта разница объясняется тем, что они, как правило, останавливаются в гостиницах, а не у родственников или друзей, а еще, что логично, оставляют больше средств в общепите.

40 % деловых туристов снова возвращаются в Москву — уже со своими близкими

Москва – популярное бизнес-направление и для зарубежных гостей. Въездной туризм за последние несколько лет пережил много потрясений, связанных с пандемией ковида и западными санкциями в отношении России, однако в 2022 году, несмотря на все сложности, Москву посетили 1,7 миллиона иностранцев, а в 2023-м — уже 2,3 миллиона. И все больше среди этих людей именно деловых туристов.

Безусловным лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай, причем наряду с организованными группами чаще стали приезжать индивидуальные и деловые туристы. Также в топ вошли Турция, Индия и Иран Сергей Собянин мэр Москвы

Для того чтобы развивать международную туристическую и, в частности, деловую активность и дальше, Москва совместно с Ассоциацией MICE-агентств Индии (NIMA) в прошлом году запустила программу Moscow MICE Ambassadors. Программа обучает представителей индийской туристической отрасли всем тонкостям организации деловых мероприятий в российской столице. На международной выставке для представителей MICE-рынка в Нью-Дели первые 50 человек, прошедших это обучение, получили соответствующие сертификаты.

«Инвестиции и опера»

Новым трендом стало привлечение для деловых мероприятий необычных площадок — музеев, парков, театров. И не в единичном или исключительном случае: такая программа уже реализуется более чем в 150 оригинальных московских локациях.

Познакомиться с их возможностями можно во время инспекционных визитов. В феврале и марте 2024 года такие визиты ждут в Государственном историческом музее, Усадьбе Разумовского и кинотеатре «Художественный». Ранее, в 2023 году, эксперты индустрии делового туризма изучили возможности музея-заповедника «Царицыно», Парка Горького, московского Планетария, театра «Геликон-опера» и ряда других площадок.

«Многие обычные для деловых мероприятий столичные площадки уже загружены полностью и надолго, — говорит Екатерина Дарвин, директор по развитию бизнеса «Аэроклуб Тур». — В настоящее время [по состоянию на февраль] уже до сентября. Это здорово, значит возвращается [доковидная] глубина планирования таких мероприятий. Эта высокая нагрузка и является одним из стимулов обращения к нестандартным площадкам, вне отелей [и конгресс-центров]».

Дарвин и ее коллеги провели недавно официальную конференцию в океанариуме, дополнив ее шоу-программой.

Необычные площадки, по словам эксперта, помогают организаторам увеличить привлекательность мероприятий для потенциальных участников, однако еще не во всех таких локациях умеют работать с корпоративными клиентами так же четко и качественно, как в гостиницах и конгресс-центрах.

Сооснователь и креативный директор отраслевого проекта MICE Excellence Ирина Михалькова привела в пример нестандартной площадки комплекс «Лужники», который отлично показал себя в этой роли.

Мы снимали один из вип-залов, а так как в тот день не было игр, то смогли выйти на трибуны большой арены «Лужников» для фотографий. У многих участников события до сих пор фото этого дня на аватарках. Здорово, что администрация спорткомплекса оказалась достаточно гибкой, а помещения — шикарно оформленными — в эти даты там проходила выставка «Место счастья», которая послужила нам отличным декором. Для нашей аудитории было большим удивлением, что такого рода мероприятия на территории стадиона вообще возможны Ирина Михалькова

По словам Михальковой, индустрия организации деловых мероприятий менялась на ее глазах. Когда Ирина начинала работать в этой сфере в 2012 году, то в их компании требования для мероприятий были простые: зал с экраном, достаточное количество блокнотов с ручками и место, где можно попить кофе в перерывах.

«Сейчас же мы только на открытие форума можем потратить до миллиона рублей. Дорог каждый миг в прямом смысле слова», — отмечает собеседница «Ленты.ру».

Основная перемена, по ее словам, произошла в том, что организаторы мероприятий стараются задействовать все органы чувств участников, вызвать у них мощный эмоциональный отклик. Произошло некое перераспределение, суть которого в том, что рутинные или очень массовые встречи теперь проводятся в онлайне, а офлайн-мероприятия стали вип-историей со всеми вытекающими особенностями.

Одной из необычных, но уже очень востребованных локаций для проведения деловых мероприятий с участием бизнес-туристов из разных регионов России и заграницы стал музей-заповедник «Царицыно».

«Если взять за пример проект "Посольские вечера в Царицыно", в котором за время его существования приняли участие посольства более 20 стран, деловые мероприятия у нас могут проходить при совмещении самых разных форматов: концерты в Оперном доме, Большом дворце, перформансы на поляне, дворцовой площади», — перечисляет Юлия Семенова, руководитель отдела развития и реализации проектов музея-заповедника «Царицыно».

Музей включен в команду проекта «Открытый офис», направленного на развитие корпоративной культуры. На мероприятиях в рамках этого проекта представители разных компаний собираются, чтобы поделиться друг с другом тонкостями организации бизнес-процессов. Эти встречи дополняются разными активностями на территории парка, к примеру, классическими экскурсиями или «культурным плоггингом», участники которого бегут по определенному маршруту, знакомясь с достопримечательностями и собирают попадающийся по дороге мусор.

Одна из коммерческих компаний после организации деловой встречи во дворце вдохновилась на создание нового корпоративного продукта для сотрудников, в котором совмещаются подарки от компании и экскурсии по всему парку «Царицыно».

«Большие конференции, деловые программы — к нам приходят и медицинские учреждения, и благотворительные организации, к примеру, фонд «Вера» часто организует свои мероприятия у нас», — рассказывает Семенова.

Каждая компания, по ее словам, может найти в «Царицыне» что-то свое. Так, агентства, принимающие для деловых встреч японский бизнес, в свое предложение включили посещение цветущего сиреневого сада и оранжерей.

А одно из подразделений большого российского банка, занимающееся инвестиционными проектами, провело в Царицыно экспериментальное мероприятие, сквозной темой которого стало сходство в мотивации современных инвесторов с людьми, развивавшими прежде оперное искусство.

«Инвестиции и опера — найти параллели между этими явлениями было очень трудной и амбициозной задачей, как для топ-менеджмент банка, так и для искусствоведов», — отмечает сотрудница музея-заповедника.

Московские власти стараются поддерживать креатив в сфере делового туризма и помогать профессионалам на этом рынке масштабировать свои проекты.

Городские гранты позволяют вернуть часть денег, потраченных на аренду помещений и техническое оснащение, после проведения мероприятия -- эта поддержка способствовала нашему развитию Ирина Михалькова

Так, по ее словам, организованный командой MICE Excellence Forum, в том за счет помощи от города, форум смог в 2023 году привлечь на 40 процентов больше участников, чем в 2022 году.