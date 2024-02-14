Чем привлекает туристов производство искусственной кожи в Иванове

Необычные экскурсии начали проводить на промышленных предприятиях Ивановской области. Гостям показывают, как работает сложное оборудование, учат их разбираться в видах сырья. А главное - вселяют доверие к местной продукции, которую можно встретить далеко за пределами региона. Например, тентовым материалом из Иванова покрыт огромный ангар школы фигурного катания Ильи Авербуха в Московской области. Из такой ткани сшиты тысячи курьерских сумок с логотипами известных в России служб доставки и сотни тысяч надувных "ватрушек" для зимних забав. Как заводы готовятся к приему туристов и что включают в экскурсии, узнавала "РГ".

© Российская Газета

Ситцевый экспресс

Когда-то визиты на производство были обязательным внеклассным развлечением для школьников. Ребят и сегодня стараются водить по разнообразным предприятиям, чтобы помочь в выборе будущей профессии. Есть похожие программы и для студентов - с учетом их специальности. Но вот о том, что промышленная экскурсия может заинтересовать и взрослых людей, да еще и вне связи с их работой, в нашей стране стали задумываться сравнительно недавно. Оказалось, что такие маршруты востребованы у туристов.

Местным жителям хочется знать, чем живет их регион, приезжим - дополнить осмотр достопримечательностей чем-то особенным.

Организовать доступ гостей в цеха - целая наука. Нужно и маршрут выстроить так, чтобы не помешать сотрудникам и избежать травм, и текст для гида составить грамотно, не перегружая посетителей техническими подробностями. А еще - позаботиться о вешалках для верхней одежды, бахилах, спецжилетах, касках или защитных очках, микрофоне для проводника и наушниках (если производственные помещения гулкие и шумные)... Наконец, о том, чтобы посетители могли забежать в туалет.

Этим премудростям учат в рамках федерального образовательного проекта "Открытая промышленность". Ивановская область участвует в нем второй год подряд. Семь предприятий региона уже отработали с экспертами свои программы для туристов. Теперь обучение проходят сотрудники еще 13 организаций, представляющих легкую промышленность и машиностроение, производство кабеля и пластиковых окон, ювелирных изделий и игрушек. Одно предприятие может разработать сразу несколько программ, создать музейную экспозицию, придумать оригинальный сувенир.

В 2023 году несколько ивановских компаний уже начало принимать туристов - школьников и студентов колледжей, деловые делегации и людей, приезжающих в регион частным порядком. Им предлагается маршрут "Ситцевый экспресс", где рассказ об истории текстильного края сочетается с представлением его современной экономической жизни. Лидерами по числу принятых гостей стали "Палехский иконостас", "Шуйские ситцы", "Возрождение" (мастерская палехской лаковой миниатюры) и IVCORE ("Ивановоискож").

Организовать доступ гостей в цеха - целая наука. Нужно и маршрут выстроить так, чтобы не помешать сотрудникам и избежать травм, и текст для гида составить грамотно

Миллионы квадратных метров

Вот, казалось бы, очень узкоспециальная тема - химия тентовых материалов. Но о том, как выпускаются полотнища винилискожи, клеенки или покрытия для татами, можно рассказать по-настоящему увлекательно. В чем мы и убедились.

Завод IVCORE находится вдали от центра Иванова, где туристам показывают конструктивистскую архитектуру (например, "школу-птицу" или "дом-корабль") и изящные корпуса бывших текстильных мануфактур из красного кирпича. Обычная промзона: проходная и цеха. Когда-то "Ивановоискож" занимал всю территорию, сегодня часть зданий используется другими промышленными предприятиями. Но благодаря современному оборудованию и на меньшей площади можно организовать мощное производство. Отсюда выходит 10 миллионов квадратных метров технического текстиля в год. Почти треть всех тентовых материалов в России.

Помимо спортивных ангаров и матов, курьерских сумок и "ватрушек", из такого текстиля делают навесы, покрытия для автоприцепов, палатки для некапитальных отелей (глэмпингов) и спецодежду (например, для рабочих рыбной промышленности). Некоторые заказчики придумывают свои варианты применения материалов - из инновационного текстиля с ПВХ-покрытием делали гидрокостюмы и матрасы для пациентов с переломами.

В начале экскурсии туристам дают подержать в руках образцы тканей, объясняя, чем они отличаются. У одних базой является ткань полотняного переплетения - такую можно обнаружить с обратной стороны кухонной клеенки. У других - тонкая сеточка из полиэфирной нити, или основовязаное полотно. В цеху можно увидеть, как делают то и другое. В отличие от обычных ткацких станков, на линии по производству основовязаного полотна переплетаются основа, уток и третья, перевязочная, нить.

- Полиэфирное волокно очень прочное и устойчивое к нагреванию. Оно не садится так, как хлопок или лен, - пояснила ведущий инженер по качеству АО "Ивановоискож" Мария Молканова.

За работой оборудования туристы наблюдают с дистанции - это и для них безопасно, и сотрудников не отвлекает. У гида можно уточнить детали - так, школьники спрашивают про зарплаты и график работы, взрослые - про систему очистки воздуха.

Фотозона на заводе

В глубине отделочного цеха скрывается мультяшный персонаж-миньон - один из рабочих заметил, что часть трубопровода напоминает существо из популярной ленты "Гадкий я". IVCORE пригласил ивановского художника, и тот претворил фантазию в жизнь. Теперь у заводчан и их гостей есть забавная фотозона. В ткацком цеху, где туристы тоже норовят пофотографироваться, поработал другой мастер - оформил стены и потолок в духе советского конструктивизма, нарисовав шестеренки и лозунговую фразу "Цени рабочую минуту!".

- Туристов принимаем только группами, через местные агентства. Среди посетителей как жители города, обычно школьники или студенты, так и приезжие. Нюанс в том, что в выходные - когда в Иваново прибывает основной поток гостей - наш завод, как и другие промышленные объекты, не работает. Договариваемся с теми, кто может приехать в пятницу на утренней "Ласточке": сначала - осмотр предприятия, потом - прогулка по городу и музеям. Экскурсии водят наши сотрудники. Для приема группы нужно минимум четыре часа: полтора - на обход цехов и вопросы-ответы, остальное время - на подготовку пространства и уборку, - рассказала "РГ" руководитель отдела маркетинга АО "Ивановоискож" Анастасия Романова.

Ольга Шереметьева, первый заместитель директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области:

- Проект по развитию промышленного туризма уже несколько лет успешно реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга. В 2022 году к нему подключилось семь предприятий Ивановской области: IVCORE, "Шуйские ситцы", "Лидертекс", "Возрождение", "Палехский иконостас", "Русский дом" и "Завод подъемников". В единый маршрут нам удалось объединить традиционные ткацкие и отделочные производства, предприятия по выпуску инновационного технического текстиля, а также мастерские народных художественных промыслов. По итогам прошлого года экскурсии на промышленных площадках региона посетили свыше трех тысяч человек. Наша стратегия по интеграции культурного, исторического и индустриального наследия была признана лучшей в стране и удостоена премии "ПРОМискусство".