В Сочи закрыли часть горнолыжных трасс курорта "Роза Хутор"

Часть горнолыжных трасс курорта "Роза Хутор" закрыли во второй половине дня в Сочи из-за опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

"Верхняя часть трассы "Горизонт", а также "Лабиринт" на отметке выше 1 400 м закрыты по лавиноопасности", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение о лавинной опасности было объявлено с 14 по 16 февраля. В горных районах края может быть опасно на высотах выше 1 тыс. м. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по единому номеру 112.