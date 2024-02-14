Что можно попробовать на китайском фестивале в Москве

На площадках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» гостей ждет широкая восточная ярмарка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 9 по 18 февраля столица окунется в «поднебесную» сказку – в городе проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Всех гостей мероприятия ждут яркие торговые шале, где гости смогут попробовать традиционные блюда китайской кухни, приобрести необычные сувениры, чайную продукцию, а также принадлежности для живописи и каллиграфии», – говорится в сообщении.

Как указано в материале, обширная торговая программа развернулась на Тверской площади. Там желающие могут попробовать и купить лучшие китайские чаи: пуэр, да хун, тегуаньинь и многие другие. Также в торговых шале можно найти праздничные подарки в атмосфере китайского Нового года: сувениры ручной работы – драконы из фарфора, веера, сумки с узором «Панда», принадлежности для живописи и каллиграфии; предметы интерьера – аутентичная посуда из керамики, изделия из фарфора, дерева и бумаги, столики для чайных церемоний, календари и плакаты с изображением дракона; украшения – броши и подвески; игрушки – китайские куклы-драконы, панды; продукты – китайские соусы и специи, лапша, традиционные сладости и снеки, разные напитки, тофу.

Кроме того, в гастрономической зоне площадки на Тверской площади посетители могут оценить традиционную китайскую еду – жареный рис мэйцзи, пельмени цзяоцзы и домашнюю лапшу вок с уткой и овощами. Гостям также предложат попробовать согревающий суп с курицей, томатами и кинзой и судак по-китайски с ананасом, приготовленный на гриле с перцем и кисло-сладким соусом чуань.

«В Камергерском пер. гостей ждут такие гастрономические изыски, как сычуаньская стеклянная лапша с овощами, жаренный тофу с древесными грибами и рис с курицей, приправленной арахисом и перцем чили. Посетители площадки смогут насладиться вкусом китайских чайных напитков, а также оценить другие блюда из мяса – в меню представлены свиная грудинка с луком порей и соусом в лепешке, удон с телятиной и утка по-гонконгски с лапшой или рисом. Любителям сладкого предложат спринг-роллы с яблоком и корицей, гонконгские вафли, жареное молоко и фрукты в карамели», – говорится в материале.