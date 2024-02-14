Пермские воздухоплаватели задумали масштабный рок-фестиваль

Федерация воздухоплавания Пермского края, которая ранее была организатором фестиваля «Небесная ярмарка», проведет летом рок-фестиваль «Небеска». Любители воздушных шаров называют его самым масштабным фестивалем рок-музыки под открытым небом в регионе.

«Самый масштабный фестиваль рок-музыки под открытым небом в Пермском крае. 26—27 июля 2024 года. „Небеска“ — это фестиваль, который пройдет вблизи города Кунгур на аэродроме Мыльники. Киловатты звука, море драйва и лучшие коллективы Пермского края и России», — сообщает федерация в соцсетях.

На празднике будет организован палаточный лагерь, где можно будет «забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей, пилотов и музыкантов».

До 2023 года Федерация воздухоплавания была организатором международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — заправлять всем стало региональное минтуризма. Назвали его «Пронебо» и исключили спортивную составляющую.