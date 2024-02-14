В местах массового притяжения туристов в Калининграде устанавливают таблички с аудиогидом

«Постепенно в местах массового притяжения туристов устанавливаем таблички с аудиогидом. До конца недели подрядчик обещает завершить работу.️ <...> Пока звуковое сопровождение прогулки действует лишь на территории "тур-кода" по 45 адресам (прилегающие к о. Канта улицы и сам остров). В прошлом году Калининград стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города, который проходил по линии нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На целевые деньги по этому нацпроекту аудиогид и создан», — написала глава горадминистрации.