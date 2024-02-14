Как изменились привычки российских туристов

Потребительские привычки россиян в силу разных причин в 2023 году заметно изменились. Туристический сегмент не стал исключением. Многие теперь предпочитают экономить и отдыхать скромнее, отказывая себе в развлечениях или питании в дорогих заведениях, но есть и те, кто, наоборот, ждёт такого же сервиса, как за границей. О том, что изменилось в привычках россиян, «Секрету фирмы» рассказали эксперты.

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По словам инвестиционного директора «АЮР-Эдвайзори», эксперта гостиничной и ресторанной индустрии Андрея Родионова, россияне стали экономить на продолжительности отдыха.

Провести 20 и более дней на курорте — это теперь роскошь. В основном отпуск в курортных отелях длится 10 11 дней, в городских — всего 2 3 дня. Сокращается также приобретение дополнительных услуг в гостинице. А ещё туристы теперь ищут более доступные направления. Например, турпоток в Дагестан и на Алтай вырос в разы. Эксперт предположил, что в 2024 году ситуация останется такой же — россияне продолжат экономить.

«Прежде всего сокращаются расходы на логистику, путешествие на собственном автомобиле стало основой туристического потока. Далее идёт сокращение расходов на услуги общественного питания, пожалуй, только за исключением Сочи происходит заметное снижение чеков ресторанов и миграция потребителей в более демократичные заведения, снижение чека на алкоголь. Увеличение привлекательности гостиничных комплексов формата all inclusive», — добавил он.

В свою очередь, директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова отметила, что россияне стали отказываться от туров выходного дня и чаще бронируют отдых заранее.

«Всё реже туристы прибегают к помощи посредников и агентств, предпочитая бронировать отдых непосредственно на сайте отеля», — добавила собеседница.

Специалист рассказала, что среди россиян растёт спрос на антистресс- и детокс-программы, а также на высокое качество сервиса.

«Российским курортам больше не приходится рассчитывать на некоторую снисходительность, уровень сервиса должен быть очень высоким и отвечать самым строгим требованиям», — подчеркнула Устинова.

С ней согласен основатель и управляющий партнёр KravtGroup Валерий Кравцун. По его словам, у российских туристов, которые раньше предпочитали заграничный отдых, высокая планка ожиданий.

«При этом не каждый регион России сегодня обладает номерным фондом, который соответствовал бы высокому уровню. В 2024 году главная задача для российских гостиниц — улучшить качество сервиса, чтобы каждый отдыхающий получал привычные условия отдыха», — считает эксперт.

Основательница компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова добавила, что путешественники больше уделяют внимания качеству и уникальности отдыха.

«Гости хотят получить уникальный и запоминающийся опыт в поездках, качественные услуги, которые соответствуют их ожиданиям. Это касается как гостиничных услуг, так и услуг других участников туристической индустрии», — объяснила эксперт.