Появился новый турмаршрут «‎От Суздаля до Мурома на авто за 3 дня»

Если думаете, куда поехать на машине на выходные, Суздаль станет идеальным вариантом, считают эксперты национального туристического портала Russia.Travel.

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Они разработали маршрут "От Суздаля до Мурома на авто за 3 дня". Во Владимирской области главным событием года станет празднование 1000-летия Суздаля. Само торжество запланировано на август, но приуроченные к миллениуму фестивали и праздники будут продолжаться все лето. Стоит сюда приехать в Троицкую субботу на фестиваль народных ремесел. А еще - на "хрустящие праздники огурца" и Яблочный спас. А еще к июлю здесь обещают открыть круглогодичный аквапарк с волновым и уличным бассейнами, горками, спа-комплексом, зонами отдыха и питания.

Добираться до города-музея становится все проще. Расширяется трасса Р-132 до Суздаля, открыли автобан М-12.

Впрочем, в таких городах, как Суздаль и Муром, всегда есть что посмотреть. Например, муромский Троицкий храм Свято-Троицкого женского монастыря. Здесь покоятся мощи покровителей семьи и брака Петра и Февронии. В минтуризма Владимирской области рассказали, что в регионе работают над новыми турмаршрутами, прежде всего для семей с детьми, которым интересно будет побывать во Владимире в музее-сказке "Бабуся Ягуся", музее пряника, школе допетровских времен.