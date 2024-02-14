Музыкальный фестиваль в День всех влюбленных пройдет на катке в «Лужниках»

По случаю Дня всех влюблённых организаторы подготовили специальную акцию для посетителей. При покупке одного билета в кассе катка второй можно получить в подарок. Для этого нужно назвать кассиру промокод «любовь». Акция распространяется на все сеансы 14 февраля.