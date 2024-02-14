Влюбленные находят романтику в путешествиях по России

Европейские уютные столицы, наполненные романтикой, или белоснежные пляжи, расположенные по соседству с теплым океаном, — такие стереотипы сложились вокруг того, где молодожены мечтают провести свой медовый месяц. Однако и в России есть множество мест, куда влюбленные отправляются в свадебное путешествие и проводят незабываемое время.

© Lenta.ru

«Лента.ру» пообщалась с россиянами, которые ломают стереотипы о первом совместном отпуске и выбирают необычные места для медового месяца.

«Душа хотела приключений»

Ирина Халецкая вместе с мужем Станиславом Гришиным проехали из Москвы до Владивостока по Транссибу, а потом вернулись домой автостопом

Изначально мы планировали поехать в свадебное путешествие на Сахалин и Камчатку, но там сохранялись постковидные ограничения. Тогда я вдруг вспомнила, как однажды один знакомый европеец взахлеб рассказывал о путешествии по Транссибу. Он восхищался тем, что весь колорит нашей страны можно увидеть не выходя из вагона.

Получается, у каждого есть такая возможность, но немногие ею пользуются, предпочитая ехать за границу. Мы с мужем очень любим Россию, нам нравится путешествовать по стране, и мы подумали, а почему бы и нет?

"Провести начало свадебного путешествия в поезде нас не пугало — некоторые считают такие поездки настоящим испытанием, а нам очень понравилось. В общем, решив, что такой медовый месяц нам точно запомнится и повторить такое путешествие в ближайшие годы мы явно не сможем, мы решили поехать по Транссибу, чтобы посмотреть страну".

После свадьбы мы купили одинаковые рюкзаки, положили в них еду и сели на поезд Москва — Владивосток. Нам очень повезло — у нас был просто идеальный комфортный вагон — мы выбрали купе для людей с ограниченными возможностями, оно оказалось с большим душем и более широкими коридорами.

Время в пути мы проводили довольно весело — читали, смеялись, смотрели в окно — за окном всегда было очень красиво, болтали с попутчиком — он был у нас всего один.

"Когда мы приехали во Владивосток, я расплакалась — настолько там было круто, я даже купила себе толстовку с цифрами — 9288".

Именно такая протяженность у Транссиба, соединяющего российскую и дальневосточную столицы. Это очень эмоциональный момент, я понимала, что мы смогли преодолеть такой путь, и очень этому радовалась.

Проведя неделю во Владивостоке, мы решили возвращаться домой. Но обратно ехать таким же путем не хотелось — смысла уже не было. Лететь на самолете нам было неинтересно и мы начали думать, как бы нам вернуться в Москву, но при этом побывать в тех городах, в которых мы так хотели остановиться во время путешествия на поезде.

С детства у меня была мечта — проехать автостопом. Я из Читы, к нам часто приезжали путешественники, я с упоением слушала их истории и думала: «Какие же они крутые, я так же хочу!» Но сделать это не могла — все это казалось слишком хардкорным, к тому же постоянная работа, сложный график, да и одна девушка на трассе, как это вообще можно было осуществить?

Когда познакомилась со своим будущим мужем, оказалось, что он тоже не против такого формата путешествий. Вдвоем намного веселее и безопаснее, и мы решили попробовать.

Это даже интереснее поездки по Транссибу. Есть стереотипы, касающиеся такого вида путешествий, многие относятся к нему со снобизмом. Но времена изменились, сейчас путешествовать стало спокойнее, чем, например, в 1990-е, но при этом если раньше стоперы ездили на фурах с дальнобойщиками, то теперь — чаще на легковых автомобилях.

"Сейчас дальнобойщики ездят от разных крупных транспортных компаний и им нельзя никого брать в салон и останавливаться без надобности, им необходимо приехать точно в срок".

Иногда нас забирали за 10 минут, иногда — ждать приходилось и по шесть часов, а один раз — и девять. Причем чем ближе к западу страны, тем дольше нам приходилось стоять на трассе.

Во время нашего свадебного путешествия меня поразили люди — очень отзывчивые, общительные, у каждого есть свои интересные истории. Например, мы как-то ехали на катафалке с мужчинами, у которых свой похоронный бизнес. Были и дальнобойщики, которые рассказывали интересные байки, нас они брали скорее как аниматоров.

Наша поездка была безопасной, но сейчас я, наверное, десять раз бы подумала, ехать таким образом или нет. Хотя в тот момент нам не было страшно, душа хотела приключений, и все получилось здорово.

"Под конец мы подустали, но не от трудностей, а от постоянного вау-эффекта, все впечатления слились в кучу и, не доехав 500 километров до Москвы, мы сели в самолет и вернулись домой, где нас не было полтора месяца".

Мне очень понравились Дальний Восток, Забайкальский край, Бурятия, где свое течение жизни, своя философия, там можно проникнуться восточной культурой, очень колоритной. Еще полюбился Екатеринбург — самый тусовочный город из всех, там было постоянное веселье, Новосибирск, похожий на Москву, запомнился очень уютный центр города и захватывающие дух Столбы в Красноярске.

Иркутск покорил нас своими деревянными домами, ну и Байкал, конечно, вне конкуренции. Каждый, кто живет в России, должен хотя бы раз побывать на этом озере и оставить его таким же чистым, каким он его увидел. Там своя энергетика, свой климат.

Наше свадебное путешествие через всю Россию позволило нам все сразу посмотреть и оценить. Была и философская сторона у нашей поездки — мы осознали, что все проблемы отходят на второй план, и вообще вернулись с измененным сознанием, а еще познакомились с огромным числом людей, с многими из которых тесно общаемся до сих пор.

«Город заряжен красивыми людьми и сексуальной энергией»

Софья вместе с мужем Вадимом отправилась во Владивосток по стопам группы «Мумий Тролль»

Подростком я до дыр заслушала кассету с песней «Мумий Тролля» «Владивосток 2000». Когда познакомилась со своим будущим мужем, выяснилось, что он тоже был фанатом этой группы. Мы решили, что, когда поженимся, поедем во Владивосток в свадебное путешествие, и не прогадали.

Из Москвы лететь в другую часть страны очень долго, но оно того стоит. До этого я была и в Калифорнии в живописном месте Биг-Сур (Big Sur), и в Таиланде, и во множестве других мест, но таких нетронутых природных красот, как в Приморье, не видела нигде. Они не уступают курортам мирового класса. Там есть все: и скалы, и лазурные воды, и спокойные бухты, и горы, и обрывы.

"В самом Владивостоке классная портовая романтичная атмосфера с безумно красивыми закатами и вкусной едой, при этом цены гораздо ниже, чем в Москве. Там чувствуется дух Европы и одновременно Азии, много открытых, ярких, креативных людей, которые как будто не связаны с остальным миром".

Самое главное для медового месяца — это афродизиаки, а там на каждом шагу природный афродизиак — свежие морепродукты. Есть даже такая шутка, что город заряжен красивыми людьми и сексуальной энергией, потому что там везде йод, крабы, парной гребешок, морской еж.

В общем, там царит такая атмосфера, что хочется жить, творить, любить, ощущается свобода, романтика свободного порта, слышится шум прибоя. Вначале мы наслаждались городом и его живой ночной жизнью, ходили в местные джаз-бары, на экскурсии, просто много гуляли.

Но потом друзья посоветовали нам взять машину и отправиться по Приморскому краю, потому что он безумно красив. Это было лучшее решение: мы поехали на остров Попова и остров Рейнеке. На пару дней сняли фазенду, это не коттедж в его традиционном понимании, но довольно удобно.

Вокруг нас была дикая природа, мы купались, наслаждались уединением на острове, безумно красивыми закатами. Потом поехали в национальный заповедник «Земля леопарда», где дышали потрясающим воздухом, ездили на мыс Тобизина, дальше которого — Япония и Южная Корея, по дороге встретили небольшую змейку и настоящую лисичку с пушистым хвостом.

"Нас с мужем особенно поразил остров Шкота с его магическими пейзажами: высокие скалы, причудливые кекуры, таинственные гроты — после этого я поняла, что Таиланд, природой которого я так восхищалась до этого, потерял для меня свой шарм и очарование и уже больше никогда не покажется таким привлекательным".

Самой романтичной во время нашего медового месяца была прогулка на катере с шампанским и морепродуктами, когда мы смотрели на город с моря. Казалось бы, инфраструктура довольно простая, но при этом так красиво, прямо за душу берет.

«Находится на краю света»

Валерия с мужем поехала на Курилы, где мечтала побывать с детства

В первом классе мне подарили глобус, и, разглядывая его, я впервые увидела Курилы. Тогда для меня это была лишь отдаленная и какая-то нереальная точка на карте, но я захотела когда-нибудь там побывать. Лет в 14-15 папа посоветовал мне загуглить остров Итуруп. Увидев картинки Белых скал, я влюбилась в них, но при этом даже мысли не могла допустить о том, что когда-то там побываю.

Когда встал вопрос о том, где провести медовый месяц, мы с мужем сразу же решили отправиться именно на Курилы, нам очень хотелось какого-то необычного свадебного путешествия, которое бы на всю жизнь осталось в памяти. Я с детства мечтала побывать там, и моя мечта наконец осуществилась.

"Пока мы молоды и полны сил — разве не классно поехать куда-то в трекинг, если нам это интересно? Валерия российская путешественница, провела медовый месяц на Курилах".

Сразу скажу, что это было достаточно дорогое путешествие, но мы изначально понимали, что готовы потратить больше обычного. Поездку планировали заранее: расписались в конце мая, а в свадебное путешествие отправились в начале сентября.

Сначала полетели на Сахалин и тусовались с местными друзьями. Мой муж — бывший профессиональный сноубордист и у него много друзей по всей России. Один из них — также бывший профессиональный сноубордист — организовал там школу серфинга. Мы покатались там, потом отравились на Итуруп и Кунашир, а потом опять занимались серфингом на Сахалине.

Наш отдых несколько омрачила плохая организация тура со стороны гида, который, как оказалось, впервые был на Дальнем Востоке: он ничего не знал, наша программа и расписание постоянно менялись, это было довольно нервозно, и возникало ощущение, что все на грани: еще чуть-чуть и везде опоздаем.

"Но несмотря ни на что, свадебное путешествие нам очень понравилось, а по истечении почти трех лет все сложности и вовсе забылись".

В общем Курилы — это прекрасное место, особая романтика которого заключается в том, что оно находится буквально на краю света и туристов там не так много. В памяти остались очень яркие моменты: как мы в предвкушении прекрасного, будто герои фильма, мчались с открытыми окнами по пляжу к Белым скалам, а на нас дул ветер с океана, как завтракали бутербродами с икрой, как в тумане поднимались на вулкан Баранского, а после спуска в награду — отдыхали в горячих источниках, напоминающих онсэны в Японии.

По пути мы встречали таблички «Цунами! Опасно» или «Цунами! Безопасно» — и с трудом могли поверить, что это реально, ведь прежде читали об этом только в книгах или смотрели в кино.

"После этого ко мне пришло осознание, что Курильские острова реальны, они настоящие и безумно красивые".

«Не отличить от полей Тосканы»

Светлана с мужем Евгением провели медовый месяц в Крыму

В детстве мы с мужем не раз бывали в Крыму и, когда стали решать, где провести медовый месяц, отмели путешествие за границу и решили отправиться вместе именно туда. Дикий западный Крым — с десятками километров песчаный пляжей, где можно встать с палаткой, мы не стали рассматривать, хотелось поближе к цивилизации — поселиться в хорошем отеле и наслаждаться морем, красивейшими озерами и пещерами.

Прилетели мы в Ялту и вначале отправились на ее знаменитую набережную. Там было много интересных людей — певцы, музыканты, танцовщики, художники. Вначале мы покормили чаек, потом пошли к знаменитому дереву любви и загадывали желание. Это огромная секвойя, под которой Айседора Дункан каждый вечер ждала Сергея Есенина.

После этого мы отправились в Симеиз, который находится под Алупкой. Там жили в небольшом отеле, ужинали на пляже вкуснейшей только что выловленной рыбой, рапанами, устрицами (около Симеиза есть прекрасная устричная ферма), наслаждаясь при этом красивейшими закатами.

Нам также готовили обалденно вкусные блюда крымско-татарской кухни, среди которых — лагман, самса, чебуреки, всевозможные кебабы, шурпа, плов, манты, пахлава.

Местные посоветовали нам съездить на косу Беляус, которую называют крымскими Мальдивами. Это место считается красивейшим в Крыму. Нам очень повезло, что мы были в августе — вода там обычно довольно прохладная, но тогда прогрелась до 25 градусов. Мы купались, ловили рыбу и занимались дайвингом, выходили в море на катере.

Вообще атмосфера в Крыму была идеальной для нашего романтического путешествия: живописные ландшафты, чистейший горный воздух, прозрачное море, захватывающие виды и разные пляжи на любой вкус — и белоснежно-песчаный, и галечный, и смешанный.

Также мы ездили на экскурсии в Бахчисарай, Балаклаву, Воронцовский дворец. В Бахчисарае сидели на скамейке любви, расположенной на скалах Ташлыка, прогулялись по старым узким улочкам, передающим восточный колорит этого города, посмотрели пещерные поселения и лабиринты, а также роскошные дворцы, ошеломляющие своей красотой и богатством.

Балаклава считается курортом для истинных романтиков. Вдоль города тянется бухта, по обе стороны которой возвышаются горы. Мы гуляли по набережной Назукина, где пришвартованы десятки, если не сотни яхт, видели старейший кинотеатр Крыма «Родина», бывшие гостиницы «Россия» и «Гранд Отель», памятник Куприну, который был очарован Балаклавой.

Очень красивое искусственное озеро при въезде в город — Кадыковский карьер. Благодаря родникам и подземным водам вода там ярко-бирюзового цвета, а если смотреть с определенной точки, то форма озера напоминает сердце.

Нам особенно понравилось на винодельне в Массандре. Там так красиво — не отличить от полей Тосканы, к тому же продегустировали разные сорта вин. Многие пары женятся осенью и специально выбирают туры по винодельням Крыма.

В целом медовый месяц обошелся нам в круглую сумму, на эти деньги мы могли бы слетать в Европу или в Азию, но мы ничуть не жалеем, потому что оно того стоило.

«Сердце замирало от красоты, восторга и любви»

Анастасия с супругом отправились в свадебное путешествие на Эльбрус

В свадебное путешествие мы отправились в сентябре. Вначале собирались полететь на самолете, но потом выбор пал на машину — чтобы можно было спокойно останавливаться в красивых местах. Уже подъезжая к Кабардино-Балкарии, у нас дух стало захватывать от красоты.

В отель мы заселились поздно вечером и только утром, проснувшись, увидели гору Чегет и речку внизу, рядом с которой росло множество цветов. Количество оттенков зеленого просто поражало, такой красоты мы не видели никогда в жизни.

В 9 утра мы поднялись на гору, потому что с нее хорошо виден Эльбрус, добирались на подъемнике 60-х годов — первом в России. Вид оттуда открывался потрясающий: Эльбрус лежал как на ладони — такой красивый и большой, а на небе не было ни облачка, нам очень повезло.

Потом мы сидели в кафе с видом на Эльбрус, пили вкуснейший глинтвейн, ели блинчики. Как нам рассказывала хозяйка заведения, за соседним столиком так же в свое время сидел Владимир Высоцкий.

Мы успели осмотреть множество красивых природных мест: горячие источники, водопады — Чыранбаши-су, вода к которому поступает из ледника Гара-Баши и падает с высоты около 30 метров, и Терскол — состоящий из группы многогранных базальтовых столбов, по которым вода падает с 20-метровой высоты, а также живописные долины. Посетили Долину Каменных грибов, где из вулканических пород и окаменевшего пепла образовались скульптуры.

Нас с мужем особенно поразило озеро Донгуз-Орун, расположенное на склоне Чегета. У него необычная продолговатая форма и красивый бирюзовый цвет. Рядом находится ледник Семерка, можно услышать раскатистый гром — это треск ледника.

Рядом находится пограничная зона с Грузией — туристы, получившие специальный пропуск, могут пересечь границу.

Отправляясь на Эльбрус, мы не преследовали цель покорить его, нам хотелось увидеть красивые романтичные пейзажи и насладиться богатством кавказской природы. Но мы все же попробовали — зарегистрировались в МЧС, взяли напрокат необходимое снаряжение, теплые куртки, штаны, ботинки.

Нам предстояло три этапа подъема, но мы одолели всего два — совсем высоко подниматься не стали, в отличие от других членов нашей группы, — зато там мы встретили, наверное, самый красивый рассвет в своей жизни. Перед нами открывался просто шикарный вид, мы вдвоем с мужем, нас окружают горы, вокруг больше ни души — в общем уровень романтики просто зашкаливал.

Когда мы стали спускаться, казалось, что сквозь нас проходят облака. С собой мы взяли бутылку шампанского — хотели распить ее на Эльбрусе. Но, во-первых, до вершины мы так и не добрались, во-вторых, делать это вообще опасно, поэтому счастливые мы вернулись в свой номер и уже там отметили свое необыкновенное путешествие.