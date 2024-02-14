Большое искусство маленьких музеев: в какие города ехать за картинами великих художников

Шедевры хранятся не только в крупнейших музеях России: работы великих художников покупали, продавали и дарили по всей стране, так что иногда их можно увидеть и в небольших региональных учреждениях. Рассказываем, в какие города ехать за культурным обогащением.

Ренуар в Нижнем Новгороде

В Нижегородском государственном художественном музее представлено немало работ великих художников: Тинторетто, Эль Греко и других. Особо любопытный экземпляр – "Женщина, смотрящая на птичку", ранняя работа Огюста Ренуара. На холсте изображена натурщица и любовница художника Лиза Трео, а вот птички как таковой нет. Изначально она, конечно, была, но жюри Парижской выставки "забраковало" эту часть картины, и Ренуару пришлось ее обрезать. Судьба фрагмента неизвестна.

Где посмотреть: Нижегородский государственный художественный музей – Нижний Новгород, улица Верхне-Волжская, дом 3.

Сколько стоит: билеты на "Ласточку" из Москвы (около четырех часов в пути) – от 1 300 рублей в одну сторону, двухместный номер в трехзвездочном отеле – от 2 500 рублей в сутки, входной билет в музей – 300 рублей.

Вазари в Саратове

Джорджо Вазари, мастер итальянской школы эпохи Возрождения, придворный мастер семейства Медичи и ученик самого Микеланджело в России не особо известен в широких кругах и, соответственно, в музеях почти не представлен. Всего известно о двух его картинах в российских учреждениях. Одна из них – "Обручение святой Екатерины" – выставлена в "Эрмитаже", а вторая – "Триумф Вакха", которую относят примерно к 1560-м годам – в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева, куда картину отправили как раз из "Эрмитажа". Оригинал рисунка "Вакханалия", по мотивам которого был написан "Триумф Вакха", хранится сегодня в одном из залов "Лувра".

Где посмотреть: Саратовский государственный художественный музей имени Радищева – Саратов, улица Радищева, дом 39.

Сколько стоит: билеты на самолет – от 6 800 рублей (туда и обратно), двухместный номер в трехзвездочном отеле – от 1 500 рублей в сутки, входной билет в музей – 200 рублей.

Коровин в Ярославле

Константина Коровина называют первым русским импрессионистом. Самые известные его работы – "У балкона. Испанки Леонора и Ампара" и "Портрет хористки" – выставлены в Третьяковской галерее, а в Ярославском художественном музее собрана целая коллекция из 11 его картин, которые художник написал уже после эмиграции в Париж.

Жемчужина коллекции – "Париж. Сен-Дени" – была написана примерно в 1920-е годы. Тогда Коровин переживал не лучшие времена, денег было в обрез, и его выручила художница и искусствовед Галина Соловьева-Барбизан – уроженка Ярославля, проживающая в те годы в Париже. Она купила 11 его работ и передала их Ярославскому музею, где это самое крупное на сегодня собрание поздних работ художника хранится до сих пор.

Где посмотреть: Ярославский художественный музей – Ярославль, Волжская набережная, дом 23.

Сколько стоит: билеты на поезд – от 550 рублей (четыре часа в пути), двухместный номер в трехзвездочном отеле – от 2 400 рублей в сутки, входной билет в музей – 500 рублей.

Айвазовский в Смоленске

Полотна Айвазовского можно увидеть во многих региональных музеях – от Астрахани до Томска, не говоря уже о богатой коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

Картина "Зимний обоз в пути", выставленная в Смоленской художественной галерее, является частью цикла, посвященного богатствам России, и символизирует изобилие минералов, "Нивы Малороссии" олицетворяет земледелие и прочее. Этот цикл картин был высоко оценен на Всемирной выставке в Париже, а художнику даже присвоили французский орден Почетного легиона.

"Зимний обоз в пути" любопытен еще и тем, что это одна из немногих работ Айвазовского, на которой нет моря.

Где посмотреть: Смоленская художественная галерея – Смоленск, улица Коммунистическая, дом 4.