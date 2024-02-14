Туроператоров лишили субсидий за чартерные туры по России

Спустя почти год после того, как Правительство РФ выделило изрядно сокращенный бюджетный транш на субсидирование чартерных перевозок туристов по России, остается неясным, смогут ли ими воспользоваться туроператоры.

Согласно распоряжению кабмина, 250 млн руб. должны были пойти на компенсации в 2023 году, еще столько же – в 2024-м. Порядок субсидирования оговорен еще в мае 2021 года – правительственным постановлением № 799. Этими документами туроператорам дали зеленый свет на чартеры по России, и они заказывали их в прошлом году, естественно, в расчете получить от государства компенсацию части стоимости (50%). Например, шесть программ, за которые должно было быть возвращено из бюджета около 70 млн руб., – на Шерегеш, в Дагестан, Бурятию и еще по ряду маршрутов выполнил Fun & Sun. Дело оставалось за малым – предоставить пакет документов, подтверждающих, что рейсы совершены, и получить причитающиеся суммы. Однако правительство до конца 2023 года так и не объявило даты приема документов от туроператоров, несмотря на неоднократные обращения участников рынка по этому поводу. «А в декабре вдруг выяснилось, что деньги, предназначавшиеся для субсидирования, возвращены в бюджет», – рассказал порталу TourDom.ru информированный источник. При этом он обратил внимание на то, что абсолютное большинство субсидируемых чартеров ставилось в приоритетные регионы – перечень был утвержден правительством.

Как говорят участники рынка, полная неопределенность с выплатой компенсаций подрывает веру в партнерские отношения между бизнесом и властью при реализации чартерных программ. Ведь туроператоры вкладывали собственные средства в расчете, что часть сумм им вернется. Более того, с учетом будущего возмещения из бюджета устанавливались и цены на туры – главными выгодоприобретателями от субсидирования были именно туристы. Например, если половину стоимости турпакета в какой-либо регион составляет чартерный авиаперелет и из бюджета возвращается 50% его стоимости, тур можно продавать на четверть дешевле. Не факт, что в ситуации неопределенности туроператоры решатся ставить заказные рейсы по России в этом году. Либо же стоимость отдыха с такой перевозкой существенно вырастет, ведь уверенности в компенсациях теперь нет, и, не заложив в цену все издержки, есть риск попросту остаться в убытке.

Кстати, до сих пор не решен вопрос и с возмещением туроператорам за субсидируемые чартерные рейсы, выполненные в 2022 году. «Интуристу», например, причитается порядка 30 млн руб., Fun & Sun – все 150 млн руб.

На рынке давно говорят и о том, что сам принцип субсидирования нуждается в корректировке. Следовало бы компенсировать не только часть стоимости чартеров, а и блоки мест на регулярных авиарейсах по России, которые туроператоры берут для перевозки туристов. Кроме того, распространить эту практику на поезда и автобусы. Ведь в некоторые регионы туроператорам нецелесообразно заказывать для туристов целый самолет, так как есть риск, что он просто не заполнится.