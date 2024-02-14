Спрос на летние туры в Крым вырос на 20-50%

По сравнению с 2023 годом интерес к летнему отдыху в Крыму увеличился на 20-50%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первые два месяца 2024 года на этапе раннего бронирования объем продаж на курорты Крыма вырос на 20-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в АТОР.

Как пишет ТАСС со ссылкой на туроператора «Интурист», количество бронирований туров в Крым увеличилось в три раза. В компании заявили, что спрос на отдых на полуострове вернулся на доковидный уровень.