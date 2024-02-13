Сочинские пляжи получат «звезды». Зачем?

Вице-президент АТОР - о "звездности" пляжей в Сочи: Либо пляж разрешен к использованию, либо его надо закрыть.

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Прочитал, что власти Сочи решили присвоить "звезды" городским пляжам для определения категории услуг. Стандарты "звездности" планируют внедрить по примеру гостиничной индустрии. И мне хочется, чтобы инициаторы этой идеи обнародовали все требования, которым должны удовлетворять пляжи - кому три, а кому пять звезд.

Пока, насколько я понимаю, таких классификационных требований нет. По крайней мере, я не видел. Еще инициаторам этого нововведения придется какую-то часть времени потратить на информационную и маркетинговую работу, чтобы туристы понимали, что они получат на пляже соответствующей категории звезд.

Что должно быть в критериях "звездности" пляжей? На самом деле, чего хотят туристы от пляжа, всем хорошо известно: он должен быть чистым, иметь душ, туалет и раздевалку, лежак за какие-то разумные деньги. Ну и вход в море, конечно. В итоге требований к правильному пляжу наберется, пожалуй, всего четыре-пять, как раз по количеству звезд. Это не отель, где, чтобы получить пять звезд, необходимо соответствовать более чем ста параметрам.

Поэтому я бы предложил перед открытием пляжного сезона поставить местным властям и владельцам задачу привести все пляжи в разумное, допустим, на три или четыре звезды, состояние. И даже не присваивать им никаких звезд, а просто продекларировать, что этот пляж прошел классификацию как городской пляж города Сочи, он проверен на соответствие всех необходимых элементов пляжной инфраструктуры.