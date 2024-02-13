Сочинские пляжи получат «звезды». Зачем?
Вице-президент АТОР - о "звездности" пляжей в Сочи: Либо пляж разрешен к использованию, либо его надо закрыть.
Прочитал, что власти Сочи решили присвоить "звезды" городским пляжам для определения категории услуг. Стандарты "звездности" планируют внедрить по примеру гостиничной индустрии. И мне хочется, чтобы инициаторы этой идеи обнародовали все требования, которым должны удовлетворять пляжи - кому три, а кому пять звезд.
Пока, насколько я понимаю, таких классификационных требований нет. По крайней мере, я не видел. Еще инициаторам этого нововведения придется какую-то часть времени потратить на информационную и маркетинговую работу, чтобы туристы понимали, что они получат на пляже соответствующей категории звезд.
Что должно быть в критериях "звездности" пляжей? На самом деле, чего хотят туристы от пляжа, всем хорошо известно: он должен быть чистым, иметь душ, туалет и раздевалку, лежак за какие-то разумные деньги. Ну и вход в море, конечно. В итоге требований к правильному пляжу наберется, пожалуй, всего четыре-пять, как раз по количеству звезд. Это не отель, где, чтобы получить пять звезд, необходимо соответствовать более чем ста параметрам.
Поэтому я бы предложил перед открытием пляжного сезона поставить местным властям и владельцам задачу привести все пляжи в разумное, допустим, на три или четыре звезды, состояние. И даже не присваивать им никаких звезд, а просто продекларировать, что этот пляж прошел классификацию как городской пляж города Сочи, он проверен на соответствие всех необходимых элементов пляжной инфраструктуры.
Мне кажется, авторы этой идеи немного перемудрили. Нужно действовать проще: либо пляж разрешен к использованию, либо его закрыть. Это сэкономит и силы проверяющим, и будет понятно отдыхающим.