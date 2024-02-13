Мост влюбленных в Тюмени попал в топ-10 самых романтичных мест России

«Люди приезжают к нам чаще всего на праздники, просто на выходные. Совмещают отдых с посещением источников, культурной программой в виде экскурсий, посещением театров. Есть туры как для жителей Ямала, которых мы приветствуем на территории Тюмени, так и есть туры на Ямал. Последний называется «Ямальская сказка». Сейчас популярно и самостоятельно добираться до места на машине. В целом много туров по Тюмени. Но чаще всего гости из северных регионов организуют свой отдых самостоятельно», - рассказала Любовь Матиевская