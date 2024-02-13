Мост влюбленных в Тюмени попал в топ-10 самых романтичных мест России
Эксперты сервиса путешествий tutu составили список из десяти мест в городах России, куда можно отправиться со второй половиной — в их число попал и мост влюбленных в Тюмени.
По словам экспертов, к пешеходному вантовому мосту через Туру уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев.
В список также попали парк творчества «Муза» в Светлогорске, Токаревский маяк во Владивостоке, мост поцелуев в Краснодаре.
Как рассказала корреспонденту «Ямал 1» президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, в Тюмень приезжает много гостей с Ямала.
«Люди приезжают к нам чаще всего на праздники, просто на выходные. Совмещают отдых с посещением источников, культурной программой в виде экскурсий, посещением театров. Есть туры как для жителей Ямала, которых мы приветствуем на территории Тюмени, так и есть туры на Ямал. Последний называется «Ямальская сказка». Сейчас популярно и самостоятельно добираться до места на машине. В целом много туров по Тюмени. Но чаще всего гости из северных регионов организуют свой отдых самостоятельно», - рассказала Любовь Матиевская