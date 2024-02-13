РЖД назначили дополнительные «Сапсаны» на длинные выходные в феврале

РЖД добавили в расписание на длинные выходные в феврале дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

© Rg.ru

Там отметили, что заполняемость "Сапсанов" на многих рейсах уже достигла 100%, в связи с чем было принято решение увеличить количество поездов.

В частности, из Москвы до Санкт-Петербурга назначены дополнительные поезда №786 отправлением 22 февраля в 21.00 (без остановок) и №766 отправлением 23 и 24 февраля в 11.40 (без остановок). Из Петербурга в Москву - №763 отправлением 22, 23, 24 февраля в 11.00 (без остановок).