Количество субсидируемых рейсов на Дальнем Востоке хотят увеличить по поручению президента
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, которая прошла в декабре прошлого года. В него, в частности, вошло увеличение количества субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Президент поручил заняться этим вопросом правительству совместно с властями субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, сроки – до 1 марта.
Сейчас для жителей Дальнего Востока действует отдельная программа по субсидированию, позволяющая купить билеты по сниженным тарифам на 21 маршрут. Для детей до 18 лет с путевкой в центр «Океан» (Владивосток) таких рейсов пять. Кроме того, льготники (молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи) могут покупать билеты на субсидируемые рейсы с Дальнего Востока по 82 маршрутам. Подробно все направления расписаны на сайте Росавиации.
Также президент поручил заняться изменением тарифов на проезд по трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. Этот вопрос правительство должно проработать совместно с главой ГК «Автодор» Вячеславом Петрушенко до 15 марта.