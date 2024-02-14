Количество субсидируемых рейсов на Дальнем Востоке хотят увеличить по поручению президента

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, которая прошла в декабре прошлого года. В него, в частности, вошло увеличение количества субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Президент поручил заняться этим вопросом правительству совместно с властями субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, сроки – до 1 марта.

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Сейчас для жителей Дальнего Востока действует отдельная программа по субсидированию, позволяющая купить билеты по сниженным тарифам на 21 маршрут. Для детей до 18 лет с путевкой в центр «Океан» (Владивосток) таких рейсов пять. Кроме того, льготники (молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи) могут покупать билеты на субсидируемые рейсы с Дальнего Востока по 82 маршрутам. Подробно все направления расписаны на сайте Росавиации.