Дополнительный поезд между Москвой и Имеретинским курортом запустят с 16 февраля
Дополнительный поезд между Москвой и Имеретинским курортом (Краснодарский край) будет курсировать с 16 февраля до 20 апреля 2024 года, сообщается в Telegram-канале АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).
«Федеральная пассажирская компания назначает дополнительный поезд №268/267 сообщением Москва – Имеретинский курорт в связи с востребованностью данного направления у пассажиров. С 16 февраля поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 19:50 и прибывать в Имеретинский курорт через сутки, в 5:55. Из Имеретинского курорта поезд будет отправляться с 18 февраля в 19:05 и прибывать в столицу через сутки, в 4:40», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе поезда будут плацкартные и купейные вагоны, а также вагон СВ. В компании добавили, что для удобства пассажиров на маршруте предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере, а также других городах и населенных пунктах.
Как отмечается, получить больше информации о движении поездов и оформить билеты можно на официальном сайте РЖД, в железнодорожных кассах, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам».