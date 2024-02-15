Дополнительный поезд между Москвой и Имеретинским курортом запустят с 16 февраля

«Федеральная пассажирская компания назначает дополнительный поезд №268/267 сообщением Москва – Имеретинский курорт в связи с востребованностью данного направления у пассажиров. С 16 февраля поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 19:50 и прибывать в Имеретинский курорт через сутки, в 5:55. Из Имеретинского курорта поезд будет отправляться с 18 февраля в 19:05 и прибывать в столицу через сутки, в 4:40», – говорится в сообщении.