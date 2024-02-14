Стало известно, что мешает развитию туризма в Дагестане

"Необходимо создать такой реестр в формате "светофора" и разместить его на общедоступных сетевых платформах. Самое главное - необходимо довести до граждан информацию, в каких домах и у каких застройщиков можно будет покупать квартиры без риска потерять накопленные средства. Только в этом случае можно дать гарантию, что объект построен в соответствии с нормами законодательства, что граждане получат право собственности на квартиру и управляющую компанию, которая будет обслуживать дом", - отметил глава республики.