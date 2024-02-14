Стало известно, что мешает развитию туризма в Дагестане

В Дагестане заявили, что незаконная застройка тормозит развитие туризма в регионе
Незаконная застройка в Дагестане создает преграды для развития туризма и негативно сказывается на экономическом потенциале региона. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
"Незаконная застройка земельных участков приводит к перегрузке на объекты инфраструктуры, недостатку общественных пространств и ухудшению качества жизни горожан. Кроме того, создает преграды для развития туризма и инфраструктуры. Все это негативно сказывается на экономическом потенциале региона. Как пример, хаотичная, на протяжении многих лет, застройка территории между Махачкалой и Каспийском", - сказал Меликов на конференции по теме незаконного использования земельных участков и строительства в Дагестане.
По его словам, в республике 457 многоквартирных домов построены с нарушениями, 408 из них находятся в Махачкале.
"В Дагестане было в порядке вещей вести строительство без согласования, будь то небольшое здание под гостиницу или же большой многоквартирный дом. Много лет дагестанские города, а в особенности Махачкалу, застраивали самостроем", - добавил Меликов.
По его словам, в республике необходимо создать реестр застройщиков.
"Необходимо создать такой реестр в формате "светофора" и разместить его на общедоступных сетевых платформах. Самое главное - необходимо довести до граждан информацию, в каких домах и у каких застройщиков можно будет покупать квартиры без риска потерять накопленные средства. Только в этом случае можно дать гарантию, что объект построен в соответствии с нормами законодательства, что граждане получат право собственности на квартиру и управляющую компанию, которая будет обслуживать дом", - отметил глава республики.