Жители Ростовской области станут участниками программы «Больше, чем путешествие»
Жители Ростовской области снова станут участниками программы «Больше, чем путешествие». Старт четвертому сезону был дан на форуме национальных достижений в сфере молодежной политики на Международной выставке «Россия» в Москве, сообщили в донском правительстве.
«Участниками могут стать призеры и победители всероссийских проектов от «Движения Первых», президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание», организации «Большая перемена», – рассказали организаторы.
В новом сезоне участниками программы станут 80 тысяч молодых людей.
«За три прошлых сезона программы «Больше, чем путешествие» поездки по стране совершили свыше 7500 дончан. В свою очередь, Ростовскую область посетили более 4500 человек из других регионов, желая ближе познакомиться с историей, культурой и достижениями Дона», – сообщил замглавы региона Артем Хохлов.
В минувшем году жители области побывали в Калмыкии и Дагестане, Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Москве.
Программа «Больше, чем путешествие» создана как система поощрения талантливой молодежи при поддержке главы государства Владимира Путина. Она является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», добавили в правительстве.