Жители Ростовской области станут участниками программы «Больше, чем путешествие»

«За три прошлых сезона программы «Больше, чем путешествие» поездки по стране совершили свыше 7500 дончан. В свою очередь, Ростовскую область посетили более 4500 человек из других регионов, желая ближе познакомиться с историей, культурой и достижениями Дона», – сообщил замглавы региона Артем Хохлов.