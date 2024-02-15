Из-за неожиданного закрытия терминала туристы, вылетающие из Шереметьево, встали в пробки

В Шереметьево сегодня утром наблюдались столпотворения на входе. Видео с возникшими пробками присылают туристы, улетающие из Москвы сегодня утром. Наибольшие проблемы испытывали те, кто приехал на такси или личном транспорте и вынужден был попадать в аэропорт через паркинг.

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Как утверждает телеграм-канал «Москвач», вход в терминал С с этой стороны перекрыли из-за угрозы минирования. Всех пассажиров здесь разворачивали и просили пользоваться другими вариантами. Люди теряли много времени в пробках на досмотре в терминале В.

Как утверждают источники, вход в международный терминал был закрыт пару часов. Сейчас он возобновил работу в обычном режиме. Причиной перекрытий якобы стал предмет в виде аналога боевой ручной гранаты, обнаруженный у пассажира. Как оказалось, это была зажигалка. Редакция отправила запрос в аэропорт Шереметьево.