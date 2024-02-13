Туроператоры: места в Геленджике на июль-август бронируют уже зимой

Раннее бронирование Геленджика в этом году идёт лучше, чем в прошлом году. Хотя до Анапы с ее взрывным двукратным ростом соседу по Черноморскому побережью пока ещё далеко, отмечают туроператоры, работающие во внутреннем туризме. Наибольшую динамику к 2023 году из компаний, опрошенных журналистом TourDom.ru, назвали в компании «Дельфин» – объем продаж наполовину больше. При этом ценники на размещение в среднем выросли на 13,5%.

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По мнению директора туроператорской компании Сергея Ромашкина, часть потенциальной аудитории отбирают соседи по побережью:

«На мой взгляд, Анапа отбирает часть турпотока у Геленджика за счёт новых классных отелей формата “всё включено” и несколько лучшей транспортной доступности».

Туроператор АЛЕАН также наблюдает рост продаж по направлению, но более умеренный – порядка 10%: «Пик бронирований Геленджика обычно в марте-апреле, но при текущей динамике на пиковые даты к этому времени, вероятно, будет дефицит мест в популярных объектах размещения».

На отдельные периоды по популярным отелям загрузка на лето приближается к 70–80%. По санаториям на весну загруженность уже около 50–65%, на лето в некоторые периоды – до 85%. Предпочтение отдается отелям с полным пансионом или двухразовым питанием.

Чаще всего на лето бронируют сейчас такие объекты: «Красная Талка» 4*, «Приветливый берег» 3*, «Русь» 3*, «Алеан Фэмили Биарриц» 4*, «Приморье» 4*, «Фандоринъ» 3*, «Кавказ» 3*, «Метрополь» 5*.

В июне отдых для двоих на 2 недели с all inclusive в «Алеан Фэмили Биарриц» обойдется минимум в 297 тыс. руб. В «Метрополе» в те же сроки расценки начинаются от 230 тыс. руб., но это только с завтраками. Предложения в санатории «Русь» с трехразовым питанием и без лечения начинаются от 132 тыс.

Турагенты, специализирующиеся на российском юге, отмечают неприятную тенденцию среди объектов размещения – от некоторых из них партнеры так и не дождались договоров, решив грузиться самостоятельно.