Легализованные гостевые дома смогут конкурировать с отелями за гостей

У туристов появится возможность самостоятельно проверять гостевые дома на легальность. Соответствующий законопроект обсуждается сейчас в Госдуме. Любое объявление в "Яндексе", Telegram, газетах о предоставлении таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением.

Очевидно, что необходимость регулирования их деятельности во многом связана с изменением турпотоков внутри России. За четыре года, с 2019 по 2023 год, внутренний туризм вырос на 50 процентов и продолжает увеличиваться.

Согласно поправкам к законопроекту "О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов", владельцам таких объектов необходимо будет проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер, который позволит туристам проверять легальность их работы. В качестве пилотных регионов реализации эксперимента выбраны шесть регионов - Краснодарский край, Крым, Севастополь, Дагестан, Алтайский край и Горный Алтай. В соответствии с предложением Минэкономразвития в эксперимент также могут включить Калининградскую область.

По мнению экспертов, новые поправки позволят гостевым домам стать полноценными участниками рынка и начать конкурировать с отелями за гостей.

- Гостевые дома (ГД) встроят в классификацию отелей, однако у них не будет звезд. Поскольку гостевые дома и отели оказывают туристам одни и те же услуги, к ним будут применяться одинаковые требования к обслуживанию, номерам и персоналу, - поясняет Борис Богоутдинов, управляющий партнер "Консалтинговой компании "2 Б Диалог".

Сегодня у ГД есть определенные преимущества. Так, они оплачивают коммунальные услуги по ставке жилых домов и частных потребителей. При этом многие из них рекламируют себя на агрегаторах как гостиницы. После принятия новых норм они больше не смогут этого делать, - продолжает Богоутдинов.

В результате нововведений у гостевых домов появится возможность продавать путевки через российских операторов и увеличить количество клиентов, получать более широкую поддержку государства и инвесторов. Важно также, что владельцы гостевых домов, после принятия законопроекта (а не агрегаторы объявлений) будут нести ответственность за публикацию недостоверной информации о своих услугах.

Понятно, что цель документа - "обеление" рынка туристических услуг. ГД должны будут платить налоги, а те, кто не получит категории (звездочек), услуги оказывать не смогут. Кроме того, можно предположить, что отрасль ждет "эффект домино".

Владельцы гостевых домов должны будут платить налоги, а те, кто не получит категории (звездочек), услуги оказывать не смогут

- Стоит ожидать появления новых сервисов и платформ, которые будут помогать как владельцам гостевых домов в получении и поддержании регистрационного статуса, так и туристам в проверке этого статуса. Это может стать новым рынком для стартапов и предпринимателей, - уверен Даниэль Первов, руководитель глэмпинга "Обитель Бабалон".

Однако не все эксперты согласны с тем, что нелегалы сегодня одинаково плохи.

- Отсутствие квалификации у объекта не обязательно означает, что его владелец не платит налоги. Это не обязательно значит, что у него плохая оснащенность, нет никаких удобств. Запрет рекламы этих объектов на площадках бронирования может привести к тому, что арендодатели "неквалифицированных" объектов постараются уйти в тень, рекламироваться в ТГ и других соцсетях, - прогнозирует Алексей Черепахин, генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ. Поэтому резкий запрет рекламы не несет выгоды никому - ни площадкам, ни арендодателям, ни туристам.

Прямая речь

Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами "Ракета":

- Путешественникам, кто отправляется на отдых или в деловую поездку и останавливается в гостевом доме, безусловно, надежнее и спокойнее выбрать легальный объект размещения и чувствовать себя в безопасности, получить достойный сервис, получить чек и документы о проживании. Гостевые дома, к слову, востребованы и среди бизнес-путешественников: они закрывают тройку лидеров среди объектов размещения после отелей и апартаментов.

Максим Ковалевский, юрист "Байбородин и партнеры":