Правительство России поддержало законопроект о винном туризме

Комиссия правительства по законотворческой деятельности поддержала законопроект, по которому в России будет развиваться винный туризм. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Яцкин. Документ, в частности, сформирует отечественные «винные дороги». Интерес же к винным турам, по словам сенатора, возрос после того, как в 2019 году приняли Закон о виноградарстве и виноделии в России.

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Перспективными направлениями для развития такого туризма Андрей Яцкин назвал Ростовскую область, где расположены 18 винных хозяйств (например, «Арпачина», «Винодельня ВедерниковЪ», «Эльбузд», VINABANI и «Цимлянские вина»), а также Краснодарский край, богатый своими виноградниками («Абрау-Дюрсо», «Лефкадия», «Южная Винная Компания», Golubitskoe Estate и Chateau de Talu).

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» дополнили этот список виноградниками Крыма («Инкерман»). Также, по мнению большинства, лучшие места для винного туризма — окрестности Анапы и Геленджика («Гай-Кодзор»).

Андрей Яцкин отметил, что правительство внесло законопроект, по которому крестьянские и фермерские хозяйства смогут временно размещать туристов в гостевых домах, которые находятся на землях сельхозназначения.

«Путешествие по российским виноградникам предусматривает не только отдых, но и приобщение к традиционному сельскому укладу», — объяснил сенатор.