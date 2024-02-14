Как на курорте "Роза Хутор" работает олимпийская инфраструктура

Десять лет промчались после зимних Олимпийских игр - 2014 в Сочи. Соревнования подарили не только радость от напряженной конкурентной борьбы спортсменов, но и превратили сезонный "пляжный" город в место для круглогодичного отдыха.

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Самым "медалеемким" объектом стал горный курорт "Роза Хутор". Здесь была разыграна почти треть комплектов наград - 30 из 98. Ежегодно его посещают почти два миллиона человек. О том, как все начиналось, как Олимпиада повлияла на развитие курорта, рассказал в интервью генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

Александр Юрьевич, вы родились и выросли в горах Сочи. Помните, каким был поселок Красная Поляна в вашем детстве?

Александр Белокобыльский: Конечно помню. В поселке жили дедушка с бабушкой. Мама в семье была 11-м ребенком. В 1937 году деда репрессировали, как и других краснополянских греков, а бабушку с детьми выслали на Ставрополье. Через несколько месяцев указ отменили, но родной дом уже оказался занят другими. Жили где придется: на улице, в подвалах, даже под ореховым деревом. Было тяжело. Однако спасибо добрым людям, мы справились. Бесспорно, Красная Поляна моего детства и современная - это два разных состояния.

В 60-х годах прошлого века горный поселок, в котором проживали четыре тысячи человек, практически был отрезан от города. До Адлера - 52 километра по единственной горной дороге с участком, в простонародье названным "Пронеси, Господи!". Скала нависает сверху, внизу - крутой обрыв. Зимой, когда дорогу заносило снегом, мы неделями оставались без связи. Серьезной проблемой было отсутствие рабочих мест для молодежи. По сути, в поселке действовали лесхоз, пчеловодческое хозяйство и две турбазы. Выпускники школ уезжали за образованием и работой в другие города. Я сам после окончания Новочеркасского политехнического института устроился далеко от дома.

Сейчас же это полноценный городок, где есть все необходимое. За последние годы население выросло в несколько раз.

Когда стало понятно, что здесь, в горах Сочи, можно провести Олимпиаду?

Александр Белокобыльский: Не поверите, но еще в прошлом веке. В СССР горный туризм развивался интенсивно. Люди приезжали отдыхать, ходили в походы. Мои самые теплые воспоминания юности: пятидневные переходы из Красной Поляны на озеро Рица, пестрая компания, потрясающие виды. Естественно, все это происходило летом. И вот, в 60-х, в поселок приехала легендарная семья Гурьевых - Светлана Моисеевна и ее муж Дмитрий Алексеевич. Она в Терсколе руководила горнолыжным спортивным интернатом, он - тренер. В итоге благодаря их усилиям в окрестностях Красной Поляны открылась детско-юношеская спортивная школа, появился первый бугельный подъемник, все ребятишки поселка тут же стали учиться кататься на лыжах.

Курорт ежегодно посещают почти два миллиона туристов

В 1964 году в популярном в то время журнале "Техника молодежи" вышла статья Светланы Гурьевой, в которой говорилось о том, что регион Красной Поляны идеально подходит для проведения зимних Олимпийских игр. Хочу сказать, что олимпийская заявка Сочи - это не первый "подход к снаряду" на право проведения этих стартов. Робкие попытки были и раньше.

Что, на ваш взгляд, мешало?

Александр Белокобыльский: Прежде всего, отсутствие нормальной инженерной инфраструктуры. По старой дороге даже дальномеры не проходили, цеплялись кузовом за скалу. Но дорога в горы постепенно строилась. В 2000-м году был сдан Кепшинский тоннель. Появились новые дома, небольшие гостиницы. Потихоньку набирала обороты и горнолыжная инфраструктура. Сначала появился подъемник "Альпика-Сервис", простенький, советский, но любителям катания и этого хватало. Шло строительство курорта "Газпром".

В 2003 году началась реализация проекта "Роза Хутор". Первоначально предусматривался компактный комплекс с шестью подъемниками и несколькими гостиницами. Такие объемы работ определили из возможностей инженерных сетей. Однако, уверен, именно планы строительства горнолыжного курорта сыграли важную роль в выборе Сочи в качестве олимпийской столицы. Это связано с особенностями рельефа. Зимние состязания требуют много площадок. И если стадионы можно возвести практически в любом месте, были бы деньги, то для горнолыжного спорта нужны трассы с четким перепадом высот. По оценкам международных экспертов, склоны нашего курорта идеально подходили для олимпийских стартов.

Насколько сложно было реализовать такой масштабный проект в горных условиях?

Александр Белокобыльский: Строительство в горах действительно требует особого подхода. Для возведения каждого здания, каждой опоры проводились геологические изыскания. В зависимости от результатов принимались решения о фундаменте, об объемах бетона. На труднодоступные для колесной техники участки (на высоте более 2000 метров) стройматериалы доставляли вертолетами. Хорошо, что имелись опытные пилоты, умеющие маневрировать среди хребтов. Зимой в 2006 году мы готовились к приезду оценочной комиссии Международного олимпийского комитета. Один из объектов для показа - финишная зона горнолыжного центра. За две недели до визита узнаем, что главное условие - его транспортная доступность. А преодолеть требовалось 12 километров по заснеженным склонам. Строители разводят руками. И вот тогда решаем: попробуем добраться до пункта на снегоходах. Собрали лучших водителей и местных лесников, которые знали все окрестные тропинки. Десять дней неустанной работы на морозе: вооружившись лопатами и топорами, они пробивали дорогу в двухметровой белой стене. Сделали невозможное.

Получается, кадры решают все? Кто эти "строители" Олимпиады?

Александр Белокобыльский: Горнолыжный курорт требует редких квалифицированных специалистов, поэтому с кадрами было весьма непросто. Да, мы привлекали зарубежных экспертов, но кто-то же должен был перенять их опыт. Лавинщиков искали среди метеорологов по всей России. А первых ратракистов набрали среди местных краснополянских ребят, занимавшихся джипингом в горах. "Экзаменовали" каждого кандидата: аккуратно ли ездит, ведь не всем можно доверить рат-рак - огромная машина по укладке горнолыжных трасс стоит десятки миллионов рублей. В итоге все получилось. Через год работы наши ребята-ратракисты поехали на профессиональные международные соревнования и заняли там второе место! Хочу сказать, что сегодня на курорте трудится более двух с половиной тысяч человек, 400 из них те, кто прошел Олимпиаду.

Чем вам лично запомнились Олимпийские игры?

Александр Белокобыльский: Ярче всего - подготовка к проведению первых тестовых соревнований по горнолыжному спорту в феврале 2011 года: сначала Кубок России, потом Европы. К событию прикованы взгляды всего мира, в числе зрителей президент и премьер-министр России и, конечно, руководители МОК. Опыта в проведении мероприятий такого уровня у нас не было, но мы схватывали все на лету. Чтобы понять общий настрой, приведу пример. Алексей Третьяков, на тот момент заместитель руководителя службы канатных дорог, поднимался на подъемнике "Волчья скала", которым с минуты на минуту должны были воспользоваться спортсмены. Вдруг "канатка" останавливается. И вот, "зависнув" между небом и землей, он слышит переговоры коллег по внутренней связи и понимает, что проблема в датчике на соседней с ним опоре. Не раздумывая, он спрыгнул с шестиметровой высоты. Слава богу, ничего не сломал, поднялся на опору, оказалось, датчик обледенел. В общем, привел все в порядок, и на тестовых соревнованиях мы показали хороший результат.

Определенные опасения вызывало постолимпийское использование объектов. Что было сделано после Игр? Сколько гостей сегодня приезжает на курорт?

Александр Белокобыльский: В своих первых интервью - десять лет назад - я говорил, что курорт сможет принимать до 500 тысяч гостей в год. И сам сомневался в этой цифре. Сейчас туристический поток ежегодно составляет от полутора до двух миллионов гостей. За счет чего? Постепенно увеличили число более легких "зеленых" и "синих" трасс, окрыли для катания южные склоны. Сейчас на курорте самая протяженная зона катания - 105 километров трасс, 32 подъемника. Но мы стремились сделать курорт круглогодичным. Параллельно открыли собственный пляж в Имеретинской низменности, организовали трансфер в горы. Построили многофункциональный концертный зал. А главное, совместно с руководством Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника начали развивать летний пеший туризм. На курорте уже промаркировано 110 километров троп. Два года назад открылся первый кемпинг "Нахазо". Всего запланировано семь таких комфортабельных стоянок. В целом развитие продолжается, в будущем по соседству появится еще один курорт - "Турьев Хутор".

Ключевой вопрос

Сможете описать продолжение спортивной истории курорта?

Александр Белокобыльский: Наш курорт, пожалуй, самый лучший пример использования постолимпийского наследия. Вся инфраструктура, которая была подготовлена к Олимпиаде, сегодня работает. Деревня, где жили спортсмены, была переоборудована в целый комплекс отелей. Трассы доступны всем любителям горных лыж и сноуборда. После зимних Олимпийских игр 2014 года курорт принимал различные международные старты, в том числе этапы Кубка мира по горным лыжам. Так что мы готовы проводить состязания любого уровня, даже олимпийские.

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