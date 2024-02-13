Какая судьба ждет иностранные гостиничные сети в России

В конце прошлой недели стало известно, что сочинский Radisson Blu Resort & Congress Centre 5* сменил название после того, как перешел в собственность Mantera Group. Новые владельцы отказались от известного международного бренда и уже готовят здание к реновации и ребрендингу. В самой группе Radisson объявили, что с действиями собственников «не согласны». Редакция TourDom.ru разобралась в том, почему произошла такая ситуация и какое будущее может ожидать иностранные отельные бренды, которые остаются в России.

Всё дело в договоре

Специалисты называют логичным желание нового собственника отеля, Mantera Group, сменить вывеску. Руководитель клуба отельеров «На страже отелей» Алексей Волов пояснил, что сейчас Mantera Group активно развивается, в частности создает собственную управляющую компанию.

Она имеет свои кадры, компетенцию в строительстве, девелопменте, управлении отелями. Отсюда и желание сохранить в своем контуре финансовые потоки, сокращая платежи иностранным компаниям.

Однако выход из контракта может оказаться непростой задачей. В своем комментарии представители Radisson Hotel Group сообщили, что они не согласны с ребрендингом сочинского отеля и ведут переговоры с Mantera Group. Чем закончится спор, на первый взгляд непонятно.

Гендиректор туроператора «Платформа» Сергей Толчин пояснил, что договор с международной сетью обычно заключается на жестких условиях. Поэтому досрочно расторгнуть его без штрафа практически невозможно, даже если сменился собственник отеля. По словам Толчина, до начала СВО Radisson мог привлечь за нарушение условий договора в суде РФ и международных судах, и такие споры порой длились годами.

Например, в августе 2021 года Radisson Hotel Group пытался оспорить решение Cosmos отказаться от использования принадлежащего ему бренда Park Inn. По неофициальным данным, конфликт возник из-за платежей за использование этой марки.

По словам одного из экспертов, дочерняя компания АФК «Система» еще несколько лет назад пыталась перевести свои отели, работавшие под брендами Park Inn (Radisson) и Holiday Inn (IHG), под собственный бренд COSMOS. Процесс удалось завершить только после начала СВО, введения санкций и ухода зарубежных брендов с российского рынка.

Начиная с 2022 года оставшиеся в России иностранные бренды были вынуждены минимизировать свою деятельность. Это ухудшает их переговорные позиции в спорах с российскими собственниками отелей. «В текущей ситуации Radisson фактически имеет очень низкие шансы добиться в свою пользу судебных решений в РФ, как и призвать к суду в международных судах», – уверен Сергей Толчин. По его мнению, в случае с Mantera стороны, скорее всего, придут к соглашению, обойдясь без штрафных санкций. И это создаст прецедент для дальнейших изменений на рынке и перехода российских отелей под отечественные марки.

Чего ждать в будущем

Редакция отправила запросы в Radisson и в группу Accor, под брендами которой работают многие российские отели, но ответа по поводу их планов в России пока не последовало. Специалисты, в свою очередь, делятся двумя наблюдениями. С одной стороны, Radisson и другие международные марки, которые не ушли из России в 2022 году, сохраняют свое присутствие на рынке. С другой – и развития с их стороны тоже нет. У российских владельцев гостиниц есть причины отказаться от такого сотрудничества, поскольку им оно уже невыгодно.

«Сейчас сила международных брендов ослаблена, потому что нет иностранного потока. Когда они приходили в Россию, здесь было много иностранцев, для которых важна программа лояльности и узнаваемость брендов. А кто сейчас пользуется существующей программой? Количество ее участников резко сократилось, теперь это не мотиватор. То, что мы видим сейчас, – последствия изменений, которые мы наблюдаем последние два года. Так что я уверен, что это не последние случаи и такие будут еще», – считает Алексей Волов.

«Ценность работы с международным брендом сегодня, в ситуации когда страна отрезана от международных платежных систем, ограничено авиасообщение, становится ничтожной. По этим причинам система дистрибуции, маркетинговые потуги, да и программы лояльности международных гостиничных компаний в России не эффективны. Владельцы справедливо спрашивают: “А за что я плачу management fee+marketing fee и роялти – за бренд?”» – согласен бизнес-консультант, эксперт индустрии туризма и гостеприимства Яков Адамов.

Для клиентов отелей иностранные бренды тоже теряют привлекательность, так как система лояльности работает не так, как это было до 2022 года. Например, корреспондент нашей редакции на личном опыте убедился, что программа Hilton Honors по-прежнему доступна и принимает новые регистрации из России. Можно создать личный кабинет и в теории начать копить бонусы. Однако на практике получить бонусы за проживание в одном из подмосковных отелей не удалось – баланс не пополнился.

С проблемами сталкиваются и другие туристы.

«Для России программа лояльности стала половинчатая», – написал читатель телеграм-канала «Крыша ТурДома» Андрей Костеев в комментариях к новости о выводе сочинского отеля из-под бренда Radisson.

По его словам, привилегиями воспользоваться можно, но дополнительные пойнты по акциям участникам программы не начисляют: «какой смысл платить за бренд, если это только вывеска?»

Упадет ли качество сервиса?

Это наиболее часто обсуждаемый вопрос – считается, что иностранные гостиничные сети принесли в Россию настоящий сервис и служили гарантом сохранения высоких стандартов обслуживания. Поэтому туристы переживают, что уход гостиниц под российские бренды пагубно отразится на сервисе.

Яков Адамов считает, что такая угроза может возникнуть в том случае, если управлять отелями будут неквалифицированные люди, а во главу новых УК встанут не профессионалы. Такой сценарий действительно возможен, так как кадров не хватает.

«Конкуренция за лучшие кадры, в том числе управленческие, отраслью уже фактически проиграны. В любой маленькой IT-компании генеральному директору платят бОльшие деньги, чем в отеле на 1500 номеров. Вместе с уходом международных брендов ушли и хоть как-то интересовавшие управленцев пакеты и бонусы с опционами. Вот это угроза. Да, самое время создавать сильные управляющие компании и сильные бренды, но есть ли там люди, способные собрать команды, которые это сделают?»