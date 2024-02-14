Нижний Новгород вошел в топ-25 самых популярных городов у китайцев

Граждане Китая продолжают интересоваться российской культурой и приезжать с туристическими целями в российские города. Так, Нижний Новгород в прошедшем январе посетили в два раза больше гостей из Поднебесной, чем в течение всего прошлого года. Об этом свидетельствует исследование оператора МегаФон.

По общему количеству гостей из Китая Нижегородская область занимает 23 строчку в рейтинге. Она опережает Калининградскую область, Карелию, Сахалин и ряд других регионов. В целом туристический поток из Китая за год вырос в 2,5 раза.

Самыми популярными городами среди китайцев стали Москва и Санкт-Петербург, на них приходится 57% всех их поездок. Также они посещают приграничные регионы, Мурманскую и Тверскую области и так далее.

Трафик туристы тратят в основном на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. Далее следует популярный в Китае мессенджер QQ, а после него — поисковик Baidu.com.