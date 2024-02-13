Более 30 отелей Калининградской области вошли в рейтинг лучших российских гостиниц

В этом году Ostrovok Guests’ Choice значительно расширил свою географию – в число лауреатов вошло более 800 объектов из 136 городов России, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, впервые в истории рейтинга в него были включены объекты размещения из популярных среди российских туристов стран: Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии – всего около 150 объектов в 22 городах. Финалистами стали различные сетевые и самостоятельные объекты размещения – отели, гостевые дома, апартаменты и хостелы.

Объекты размещения, включенные в рейтинг, соответствуют ряду критериев: имеют значительное число прожитых бронирований, большое количество положительных отзывов от пользователей сервиса и высокую среднюю оценку по ним (не ниже 9 баллов из 10 на начало 2024 года), а также минимальный процент инцидентов.

В этом году в Ostrovok Guests’ Choice вошли сразу 17 объектов размещения из Калининграда. В топе оказались гостиницы «Чайка», «Черепаха», «Дона», «Чайковский», Mercure Калининград, Radisson Blu Hotel Kaliningrad, «Усадьба», Votre Maison, спа-отель «Китай-город», гостевые дома «На Каштановой», «Вилла Ратсхоф», «Параисо», «Кайзерхоф (Kaiserhof)», меблированные комнаты «Вилла Северин», хостелы Suffix, «Самый центр», «Скворечник».

Также в шорт-лист вошли несколько отелей в Калининградской области. В Зеленоградске отметили 12 объектов размещения: апарт-отель «Резиденция», бутик-отель «ПAPADOX», гостевые дома «20 Меридиан», «Дюна-центр» и «Логер Хаус», мини-отели «Вилла Лана» и «Принцесса Элиза», отели «Априори», «Кандинский», «Кристалл», «Спа Зеленоградск» и «Элиза Инн». В Светлогорске лучшими признали апартаменты «Лиенталь», виллу «Гретта», гостевой дом «Фламинго», отели «Бриз Балтики» и «Хартман».