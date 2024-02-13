В развитие курорта "Эльбрус" инвесторы планируют вложить 40 млрд рублей

Почти 40 миллиардов рублей планируют вложить инвесторы особой экономической зоны "Эльбрус" в развитие одноименного курорта в ближайшие годы. Именно на такую сумму единый институт развития СКФО "Кавказ.РФ" уже принял заявки от предпринимателей-резидентов. Деньги, полученные от бизнеса, позволят направить государственные средства на другие туристические кластеры макрорегиона, но и там планируется привлекать частные инвестиции.

На начало февраля 2024 года общая сумма заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ под управлением "Кавказ.РФ" превышает 60 миллиардов рублей. Две трети средств приходится именно на "Эльбрус".

По словам директора института развития Хасана Тимижева, сегодня в особой экономической зоне на территории Кабардино-Балкарии работают восемь крупных компаний.

Cемь-восемь лет назад не было никого, кто желал бы инвестировать в курорты СКФО. Сегодня ситуация кардинально изменилась

- Создавая эти точки роста особой экономической зоны, мы создаем перспективы для развития региона в целом, - отметил Тимижев. - Буквально семь-восемь лет назад не было никого, кто желал бы инвестировать в курорты Северо-Кавказского федерального округа. Мы буквально просили инвесторов прийти. Сегодня ситуация кардинально изменилась, и владельцы бизнеса видят перспективу развития. Предприниматель верит в те обязательства, которые берет на себя государство в лице управляющих компаний по развитию инфраструктуры и стремится реализовать свои проекты.

Директор "Кавказ.РФ" также подчеркнул, что по масштабам курорты СКФО пока уступают европейским. Однако "Ведучи", "Мамисон" и "Эльбрус" уже могут похвастаться самой современной инфраструктурой для горнолыжного спорта.

Корпорация управляет половиной всех ОЭЗ туристско-рекреационного типа в федеральном округе свыше 10 лет и имеет большой опыт в привлечении резидентов и частных инвестиций на территорию СКФО. В частности, государство в лице "Кавказ.РФ" выбирает перспективные туристические локации и создает всю необходимую инфраструктуру: дороги, инженерные сети, электричество, газ, водопроводы. Это позволяет инвесторам экономить до 30 процентов затрат при строительстве капитальных объектов.

- Существуют параметры модельного курорта, к которым мы стремимся, - это количество трасс и подъемников, объектов размещения, показатели турпотока, - подчеркнул Хасан Тимижев. - При их достижении курорт дальше развивается преимущественно на частные инвестиции, а мы переключаемся на создание новых точек роста. К примеру, "Архыз", образованный по поручению президента РФ, выведен на операционную рентабельность и передан в управление частному инвестору. Вырученные от продажи деньги реинвестированы в другие ОЭЗ региона. Другая задача - это поиск индивидуального стиля каждого курорта через брендинг и другие визуальные элементы.

При этом директор "Кавказ.РФ" добавил, что новые проекты компании - курорт "Ведучи" в Чеченской Республике и Каспийский кластер в Дагестане - заинтересовали уже более 20 резидентов.

Как рассказал директор департамента регионального развития минэкономразвития России Виталий Алтабаев, туристско-рекреационные ОЭЗ привлекают все больше туристов, особенно в сложившейся геополитической ситуации. Только в прошлом году на этих курортах отдохнули больше 1,6 миллиона россиян.

- За последние четыре года на территории десяти особых экономических зон туристического типа зарегистрировано 52 новых резидента, вложен 21 миллиард рублей инвестиций и создано более тысячи рабочих мест. Резиденты таких территорий в упрощенном порядке пользуются субсидированием процентной ставки по кредитам, а также для них действуют льготные правила аренды земли и ряд других преференций, - пояснил Виталий Алтабаев.

Кстати

Для строительства первых объектов на территории особой экономической зоны Каспийского прибрежного кластера в Дагестане нашли компанию, которая разработает соответствующие проекты. Ее определили в ходе открытого конкурса и уже заключили контракт. Согласно ему будут подготовлены проекты благоустройства территории и создания объектов пляжной инфраструктуры. Также подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию на формирование дорожно-уличной сети и строительство многоуровневых парковок на 1800 мест, смотровых, спортивных и детских игровых площадок, променада, набережной, пешеходных и велосипедных дорожек в парковых зонах.